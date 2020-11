Cáceres lanza campaña para incentivar el consumo local con bonos para un sorteo de cestas

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en marcha una campaña de cara a estas Navidades para incentivar el consumo en el comercio local con el mensaje de que las tiendas de proximidad son "seguras" y en ellas se evitan aglomeraciones. Para ello, los comercios que se han adherido a la campaña, unos 70 hasta el momento, entregarán un boleto a sus clientes por compras superiores a 10 euros para participar en el sorteo de siete cestas.



Esas cestas estarán expuestas en el mercado de Ronda del Carmen donde se podrán ver los regalos aportados para lanzar el mensaje de que en Cáceres "hay todo lo que se necesita", ha dicho la concejala de Comercio, María Ángeles Costa, en la presentación de la campaña este miércoles.



Entre los regalos que incluyen las cestas hay desde relojes hasta colchones pasando por alimentos, libros o ropa, así como 100 euros cada una en bonos de consumo, aportados por el Consistorio cacereño, para canjearlos en los comercios de la ciudad que se han adherido a la iniciativa "Animamos a todos los comercios a que formen parte de esta campaña", ha aseverado la concejala.



El sorteo de las cestas será el 22 de diciembre en el propio mercado de abastos y se accederá a los boletos cada vez que se realice una compra superior a 10 euros en los comercios que participan en esta campaña, que tiene un coste de 8.340 euros más los 700 euros de los bonos de las cestas. El día 15 se realizará una actividad "sorpresa" en el propio mercado y se grabará un spot publicitario para concienciar de la importancia que tiene consumir en los negocios de la ciudad.



Además, para que los cacereños conozcan las tiendas de la ciudad desde sus casas, se podrán a disposición de los consumidores fotos de 360 grados de los locales para que puedan visionarse desde cualquier dispositivo móvil, a través de la páginas web municipal y en redes sociales de los negocios participantes. Asimismo, se realizarán dos vídeos para promocionar las tiendas, uno de ellos centrado en la campaña de Navidad y otro para fomentar el consumo en período de rebajas.



La campaña también pretende acercarse a los barrios de la ciudad de modo que se presentará en seis barriadas distintas, como el entorno de la Plaza Mayor, la avenida Clara Campoamor, la zona de Mejostilla, Moctezuma, Nuevo Cáceres y Aldea Moret. Para la presentación, se contará con personas "relevantes" y "comprometidas" con el comercio de la ciudad, ha dicho Costa.



SIN ANIMACIÓN CALLEJERA



Lo que no habrá será animación callejera ya que, por la situación sanitaria no se permite hacer eventos para atraer público "sin ningún tipo de control", ha aclarado la concejala, que se ha referido también al Mercado Navideño que está previsto instalar en la Plaza Mayor, y que está pendiente de conseguir el número mínimo de participantes para organizarlo, que se ha fijado en 40 stands.



"Estamos esperando a si podemos tirar para adelante o no pero hasta que no tengamos todo las inscripciones no lo podemos anunciar", ha dicho. El mercado contará con medidas de seguridad como la toma de temperatura a los asistentes o control de aforos y la apertura está prevista para el viernes 4 de diciembre.



En cuanto al mercado de abastos de Ronda del Carmen, Costa ha recordado que en la zona de alimentación está al cien por cien de ocupación con los 15 puestos adjudicados, aunque se está pendiente de reubicar las nuevas incorporaciones que han sufrido un retraso en el montaje por la actual situación de pandemia pero, "en breve, estarán todos los puestos ocupados", ha incidido.



Además, respecto a la apertura el próximo día 30 del nuevo hipermercado Mercadona en el centro comercial Ruta de la Plata, ha aclarado que no se trata de un establecimiento nuevo, ya que es un traslado de otra de sus tiendes, por lo que no supone un nuevo establecimiento en la ciudad que vaya a restar clientela al resto del comercio local.



En su intervención, Costa ha recordado que el comercio local ha estado junto a los cacereños en los momentos más difíciles de la pandemia atendiendo al público en sus necesidades básicas o llevando la mercancía a quienes no podían salir de casa, y ahora es el momento de devolver ese gesto consumiendo en las tiendas de nuestros barrios.



"Queremos lanzar el mensaje de la importancia de consumir en nuestra ciudad porque el comercio es fuente de riqueza y empleo y durante esta situación también se han visto muy afectados por la crisis, por eso ahora queremos que los vecinos de Cáceres adquieran sus productos y regalos navideños en los comercios de la ciudad", ha dicho.



La concejala ha indicado que "todavía no hay constancia de cierres masivos en la ciudad" debido a la crisis económica porque "muchos comercios todavía están aguantando", aunque ha reconocido que en algunas calles comerciales del centro sí han bajado la persiana algunos negocios pero "había constancia de que iban a ir cerrando", ha dicho.



Así, ha insistido en que el 2020 ha sido "un año difícil y complejo para muchas personas que han tenido que vivir situaciones nuevas", como el sector comercio, ya que se han dejado de celebrar muchos momentos y eventos como cumpleaños o celebraciones que han disminuido el consumo, y por eso, ahora, "nos merecemos una Navidad que dé un giro completo a nuestra forma de consumir".