Cs propone un plan de reactivación del comercio de Cáceres

La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cáceres, Raquel Preciados, ha instado al equipo de Gobierno a que ponga en marcha medidas "urgentes" para reactivar el comercio minorista en la ciudad, y para ello ha presentado en el Consejo Sectorial de Comercio celebrado este lunes, un plan de reactivación.

Este plan contempla diez líneas estratégicas como la innovación para adaptarse a los nuevos hábitos de compra y de venta, con formación en nuevas tecnologías para configurar comercios modernos e innovadores sin que ello suponga perder su singularidad; y redactar una convocatoria de un concurso de ideas para aunar tecnología y actividad comercial y aportar soluciones innovadoras.

"Proponemos también el fomento de los centros comerciales abiertos y mercados municipales para mantener la actividad en las calles y en los centros de las ciudades", ha dicho Preciados, así como "apoyo financiero a las empresas, para facilitar la inversión y la modernización; y promoción comercial y reactivación de la demanda para aumentar las ventas y dar sostenibilidad a los negocios".

La formación naranja considera "necesario" el respaldo a los emprendedores para impulsar la creación de empresas del sector comercial, a través de la reducción de cargas administrativas y la provisión de información útil para el inicio y desarrollo de la actividad.

"El desarrollo de las sinergias entre comercio y turismo, con la promoción del turismo de compras; mejora de la seguridad de los establecimientos comerciales y de los productos así como de la protección de las marcas", ha añadido la portavoz, que apunta también a "un seguimiento de los efectos de la aplicación de las medidas legislativas en la eliminación de trabas al ejercicio de la actividad comercial".

Otra medida propuesta por Cs es el impulso a la internacionalización como estímulo para ampliar mercados y reforzar la imagen de calidad de nuestros productos en otros países, así como "el desarrollo del empleo y la formación para dignificar la profesión".

A todo ello, habría que unir las rebajas de presión fiscal, bonificaciones, aplazamientos, fraccionamientos, flexibilizar a la hora de abonar tributos, suspensión de algunas tasas municipales, etc.

CAMBIAR LA SITUACIÓN

Sobre estas medidas, el equipo de Gobierno ha manifestado que "algunas ya existen" por parte de la Junta de Extremadura, pero Cs ve que "no están funcionando". "No sabemos si porque no hay información o por la burocracia, y debemos trabajar para cambiar esta situación", ha añadido Preciados.

Asimismo, Cs insiste en lo "beneficioso" que sería la puesta en marcha del plan de adecentamiento de fachadas porque "hay zonas del perímetro del Plan Especial donde se están cerrando negocios y los locales quedan completamente abandonados".

"Por ello se hace necesario esta ordenanza, para facilitar a los propietarios que adecenten las fachadas y de esta forma fomentar la creación de nuevos negocios, y también embellecer la zona de entrada a la Ciudad Monumental", ha recalcado.

Cs ha echado de menos que no, en el Consejo Sectorial del Comercio, "no se hayan dado a conocer las conclusiones del análisis del sector que se ha hecho por parte del Ayuntamiento" y hemos demandado que se convoque con mayor regularidad "ya que hace prácticamente un año que fue la última reunión".

"La situación del comercio minorista en la ciudad es gravísima, y por ello debemos tomar medidas de forma urgente, de ahí que demandemos la puesta en marcha de este plan porque no nos podemos permitir que echen el cierre más negocios y se pierdan puestos de trabajo", ha concluido Preciados.