Ayuntamiento Cáceres cierra pistas deportivas Moctezuma por incumplimiento normas Covid

El Ayuntamiento de Cáceres ha decidido clausurar las pistas deportivas de Moctezuma debido al incumplimiento por parte de algunos de los usuarios de las normas sanitarias debido a la Covid-19.

En la mañana de este viernes se han colgado varios carteles informativos sobre las normas de seguridad en las pistas deportivas advirtiendo de que si éstas no se cumplían se procedería al cierre.

De esta forma, a lo largo de la jornada, se ha podido observar que las normas no se estaban cumpliendo ya que, aparte de los jugadores, se estaba celebrando un torneo de fútbol sala y había bastante público.

Además, como ha apuntado el ayuntamiento cacereño, muchos de los espectadores estaban haciendo un "mal uso" de la mascarilla pues, no la llevaban puesta y no estaban respetando la distancia de seguridad.

Como consecuencia, una dotación de la Policía Local se ha desplazado hasta estas instalaciones para desalojarlas y ha esperado a que llegara el personal del consistorio para proceder a la clausura hasta nueva orden.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha reiterado que, si este comportamiento se repite en otros espacios deportivos de la ciudad, el ayuntamiento se verá obligados a clausurarlos también.

Y, ha recalcado que, "al Ayuntamiento no le puede temblar el pulso dada la situación en la que nos encontramos. No nos podemos permitir que por unos pocos se pueda poner en riesgo a los cacereños y cacereñas, y más ahora que no hay ningún caso grave pero que se prevé que en breve la situación vaya a cambiar".