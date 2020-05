Tramitadas una veintena de 91 solicitudes de ampliación de terrazas de bares en Cáceres

Ep.

El Ayuntamiento de Cáceres ha tramitado en una semana una veintena de solicitudes de ampliación de terrazas de establecimientos hosteleros de las 91 que se han registrado para pedir ampliación de sus espacios, debido a que solo se puede ocupar el 50% del aforo de los veladores como medida de seguridad ante el coronavirus.

Como dato general, en el año 2020 se habían concedido 122 terrazas y, desde el 14 de marzo, se habían concedido 53 licencias de renovación y nuevas instalaciones.

Ahora, desde el 15 de mayo con la nueva medida de ampliación de los veladores, se han registrado 51 ampliaciones a través del registro general y otras 40 más pedidas por correo electrónico, con lo que en una semana han sido 91 los establecimientos que han solicitado ampliar sus espacios al aire libre.

Las solicitudes se están atendiendo en orden de llegada y se estudia caso por caso para "ajustarse a la realidad" de cada establecimiento hostelero.

Así lo ha señalado el alcalde cacereño, Luis Salaya, que ha recordado que los bares que ya tenían licencia de instalación, en el momento en el que decidan abrir sus negocios, pueden colocar la mitad de las mesas en el espacio que tenían concedido sin necesidad de comunicar nada.

En el caso de que se solicite la ampliación, los técnicos estudian el plano presentado por el empresario y la policía lo verifica 'in situ'. Si se da el visto bueno y los agentes emiten un informe favorable, el local ya queda facultado para la ampliación de la terraza.

Salaya ha explicado que en algunas zonas de la ciudad se han propuesto soluciones "conjuntas" para calles completas como el desplazamiento de varias terrazas a la vez con el objetivo de que todas puedan colocar sus mesas. "Se buscan soluciones lo más flexibles posibles", ha indicado el regidor en una rueda de prensa online.

Para organizar todo, se han llevado a cabo cuatro reuniones con hosteleros y asociaciones y se mantiene un contacto constante con el sector.

Además, se han cambiado las especificaciones del modelo de plano para facilitar el trámite de los hosteleros de manera que se puede mandar en cualquier formato aunque, en algunos casos, es deseable que el croquis "sea razonable para interpretar la situación real de la terraza" porque si no se explica bien se pueden retrasar los permisos.

A este respecto, Salaya ha hecho hincapié en que hay que cumplir la ley de accesibilidad y ha advertido de que en espacios en los que no se pueda cumplir la normativa de accesibilidad no se puede ampliar la terraza porque "sería ilegal". "No es optativo cumplir la ley", ha subrayado.

También se han detectado otros problemas como que Estamos algunas de las ampliaciones que se han solicitado no tenían la licencia renovada para este año y por lo tanto no se puede tramitar la ampliación de lo que no tiene los permisos necesarios.

HIDROGELES Y CUATRO PERSONAS POR MESA

En cuanto a los "problemas más graves" en las inspecciones de la policía son el incumplimiento de poner a disposición de los clientes los hidrogeles "homologados" y la retirada de muebles de cubiertos que "no pueden estar en las terrazas". Además, no puede hacer más de cuatro personas sentadas en una misma mesa, según la normativa.

Por todo ello, Salaya ha pedido un "esfuerzo especial" a los hosteleros para que cumplan la ley y se facilite la labor de los técnicos.

"Es imprescindible por la salud cumplir con las instrucciones para evitar contagios", ha incidido el regidor, que ha recordado que el ayuntamiento ha puesto "muchos medios" para atender las solicitudes y si se pierde el tiempo en comprobar los incumplimientos, no se destina a conceder las nuevas solicitudes.

"La mayor parte de los hosteleros lo están haciendo bien y están haciendo un esfuerzo por cumplir", ha dicho el alcalde, que ha lamentado que "hay unos pocos que no lo hacen" y "eso es un problema que está perjudicando mucho a sus compañeros porque agota medios del ayuntamiento que deberían utilizarse para ser más ágiles en la tramitación de las ampliaciones".

Salaya ha recordado que el sistema que se ha establecido para la ampliación de las terrazas permite que "todo sea más ágil" porque se pide documentación "mínima legal" para poder tramitarlo todo con rapidez.

También se está haciendo un acompañamiento de cada caso y se ofrece un servicio de asesoramiento para que no se rechace la solicitud, sino que se puedan solventar los requisitos necesarios para poder ampliar los veladores.