Cs: Actitud de los no adscritos conlleva un coste económico para el Ayuntamiento Cáceres

La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cáceres, Raquel Preciados, ha criticado la actitud de los tres concejales "tránsfugas" que, a su juicio, está llevando al Ayuntamiento "a una parálisis en su actividad hasta que no se acuerde con ellos su presencia en las comisiones", lo que también supone un "perjuicio económico y de funcionamiento".

Cabe recordar que las comisiones informativas podrían configurarse con 17 miembros para garantizar la proporcionalidad del Pleno ante la nueva situación de Teófilo Amores, Francisco Alcántara y Mar Díaz, que han abandonado sus partidos.

"Si no cambian su actitud, nos llevará a comisiones de 17 concejales, con el perjuicio económico y de funcionamiento que conlleva", ha señalado Preciados.

"Ciudadanos en todo momento no ha puesto ninguna objeción a renunciar a uno de los concejales, y que las comisiones fueran de ocho o nueve concejales. La decisión de ir a 17 ha sido única y exclusivamente motivada por la decisión de los no adscritos de ir los tres a todas las comisiones en lugar de alternarse en ellas", ha señalado Preciados.

Por ello, Ciudadanos Cáceres considera "muy desacertada" esta decisión por dos motivos principalmente, ha explicado, "por su coste económico", ya que al estar formadas por 17 miembros conlleva a un importe aproximado de unos 8.000 euros al mes, sin tener en cuenta las comisiones extraordinarias.

Y porque la reducción a cuatro comisiones al mes "ocasionará una desorganización y mala planificación en la resolución de contenidos de trabajo técnico que deben ser valorados detenidamente en este escenario de trabajo", ha señalado la portavoz.

"No hemos de olvidar que las comisiones tienen un carácter muy técnico, en ellas se deciden propuestas determinantes para la ciudad", ha recordado.

Asimismo las comisiones cumplen la función de aligerar la carga de contenidos de los puntos del orden del día de los plenos, de tal manera que esta organización permite facilitar y agilizar los procedimientos en el funcionamiento diario del Ayuntamiento.

Con esta nueva situación "se verá afectado el funcionamiento y por tanto todo lo que repercute en la vida de los ciudadanos", ha destacado la portavoz.

No obstante, los tres concejales de Cs no están de acuerdo "bajo ningún concepto" y también se oponen a que los tres ediles no adsctitos constituyan un grupo municipal "porque sería ilegal, como se pone de manifiesto muy claramente en el informe emitido por el secretario".

Por ello, la formación naranja ha considerado que "esta situación de caos" que actualmente está viviendo el Ayuntamiento y toda la corporación, "ha sido debida a los tres concejales no adscritos", porque "su falta de responsabilidad, coherencia y fidelidad ha conllevado a este nuevo escenario".

"Resulta paradójico que tres concejales no adscritos frente a 22, tengan la capacidad de poner en pie a toda una corporación municipal. Por todo ello les pedimos que, si les importa Cáceres y los cacereños, dejen de obstaculizar el normal funcionamiento del Ayuntamiento, y devuelvan sus actas de concejal", ha concluido Preciados.