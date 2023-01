Manuel Lozano será el candidato del PP a la alcaldía de Villanueva de la Serena

El Partido Popular de Extremadura ha propuesto la designación del actual portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, Manuel Lozano, como el próximo candidato a la alcaldía de la ciudad para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo.



En concreto, Lozano repite como candidato a la alcaldía villanovense tras dos legislaturas en las que ha trabajado para "reivindicar mejoras" para la ciudad y "dar voz a todos los vecinos que no piensan como la corporación municipal".



En concreto, se trata de un trabajo desarrollado que se puso de manifiesto y que fue "reconocido" por todos los asistentes, este pasado lunes, a la Junta Directiva Local, en la que, junto a Lozano, también participaron el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista; el presidente provincial del PP de Badajoz, Manuel Naharro; la presidenta comarcal, Lourdes Barragán, junto a otros representantes del partido a nivel local y miembros del PP autonómico y provincial.



De este modo, Bautista ha agradecido el trabajo de Lozano durante todos estos años "en los que no ha dejado de trabajar por la ciudad desde su gran experiencia en la Administración, y con un perfil moderado, centrado y propositivo", valores con los que ha logrado construir "un proyecto sólido en la adversidad, con generosidad y entrega".



El secretario general también puso en valor la "incansable labor" de oposición de todo el equipo del PP de Villanueva de la Serena durante la última legislatura y los últimos años, en los que ha demostrado que "otra manera de gobernar la ciudad otra alternativa es posible cuando hay un equipo preparado y con ganas de cambiar las cosas".



LA "MEJOR ALTERNATIVA" PARA VILLANUEVA



Lozano también ha agradecido la confianza del PP de Extremadura, presidido por María Guardiola, para encabezar la candidatura al ayuntamiento villanovense tras las últimas legislaturas donde ha trabajado "codo con codo" junto a sus compañeros para ofrecer a los vecinos una "alternativa real" al gobierno local de Miguel Ángel Gallardo, según ha informado el PP extremeño en una nota de prensa.



"Villanueva de la Serena necesita cambiar su rumbo, y continuaremos luchando para demostrar que ese cambio es posible, al igual que lo será en la Junta de Extremadura con María Guardiola a la cabeza", ha resaltado Lozano, quien ha recordado que durante todos estos años desde el PP no se ha dejado de reivindicar "medidas y proyectos fundamentales" para los vecinos como el hospital Don Benito - Villanueva, la bajada de impuestos o la reactivación de la actividad industrial y comercial de la ciudad.



UNA "DILATADA TRAYECTORIA"



Manuel Lozano Martínez es funcionario de carrera de la Junta de Extremadura desde 1986, donde ha ocupado diferentes puestos especializados en Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda.



Además, ha participado activamente en la elaboración de diferentes planes regionales de vivienda y de "buena parte" de la normativa propia de la comunidad autónoma existente en la actualidad en esta materia.



Durante la legislatura de 2011 a 2015 fue el director general de Arquitectura y Vivienda, dentro de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura.



Actualmente, desarrolla su trabajo en el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) de la Consejería de Educación y Empleo.