Un juzgado de Badajoz reconoce deuda del Ayuntamiento Alburquerque por impagos de nóminas

El Juzgado de lo Social nº 1 de Badajoz ha dictado una sentencia, con fecha de 30 de noviembre, en la que reconoce la deuda contraída por el Ayuntamiento de Alburquerque por las nóminas impagadas a los trabajadores municipales.



Gracias a esta sentencia, señala el sindicato FSP-UGT, que ofreció sus servicios jurídicos a los empleados afectados, los trabajadores conservarán el derecho de cobro de las cantidades adeudadas.



Un proceso judicial que comenzó en enero de 2022 y al que se sumaron 46 trabajadores municipales a los que se les adeudaban nóminas del año 2021. De ellos, siete demandantes percibieron todas las nóminas adeudadas antes de la celebración del juicio, subraya el sindicato mayoritario en el comité de empresa del consistorio alburquerqueño.



"VICIOS" DEL AYUNTAMIENTO



El sindicato subraya que en 2022 el ayuntamiento está abonando las nóminas "en tiempo y forma" a los distintos empleados municipales, si bien advierte también de que "adoleciendo de algunos vicios" del anterior equipo de gobierno al "prescindir del procedimiento legalmente establecido".



En concreto, FSP-UGT señala que se "incumple sistemáticamente" con el adecuado establecimiento de la jornada de trabajo, horas extraordinarias, descanso semanal, fiestas, permisos, vacaciones, trabajo a turnos, trabajo nocturno y ritmo de trabajo, de los trabajadores públicos.



Tampoco atiende a las solicitudes del sindicato, asegura en una nota de prensa, para convocar al Comité de Empresa; así como no reciben información sobre la política de personal, ni sobre los datos referentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora del rendimiento.



Tampoco reciben información, aseguran desde el sindicato, informan trimestralmente sobre la situación económica del ayuntamiento y la evolución reciente y probable de sus actividades.



Desde el sindicato señalan que son conscientes de que la situación económica actual del Ayuntamiento de Alburquerque es "crítica", pero el equipo de gobierno debe valorar que el "único colectivo" que ha "arrimado el hombro" para mejorar esta situación ha sido el de los trabajadores municipales, que no han percibido sus nóminas durante un año, y han visto peligrar sus puestos de trabajo o no se han respetado sus descansos y turnos.



Por tanto, FSP-UGT pide al gobierno municipal "un ejercicio de empatía y no caer en el juego de las amenazas", mientras que el sindicato pone a disposición de los trabajadores del ayuntamiento su asesoría jurídica.