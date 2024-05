Ayuntamiento Badajoz plantea siubida de hasta 5.600 euros en complementos voluntarios

Ep

La propuesta de subida salarial planteada por el Ayuntamiento de Badajoz a sus trabajadores contempla incrementos de entre 1.600 y 5.600 euros anuales a través de complementos por trabajar por las tardes y, en el caso de la Policía Local, por atención de eventos en fines de semana y festivos, mientras que en el caso de los bomberos se produce una reorganización de servicios para lo cual se "refunden" los actuales conceptos en uno nuevo.



Una propuesta que comenzaría a aplicarse progresivamente este año 2024 y se incrementaría hasta estas cantidades en 2025, y que el concejal de Recursos Humanos, Eladio Buzo, ha cifrado el incremento para las arcas municipales en 1,5 millones de euros aproximadamente en cada uno de estos dos ejercicios.



Así lo ha indicado en una rueda de prensa este viernes, tras la comisión de Recursos Humanos, en la que ha presentado su propuesta al resto de grupos políticos, y después de que este pasado jueves fuera rechazada por todos los sindicatos con representación en la Mesa General de Negociación, que se levantaron de la reunión, y con quien Buzo da por "rotas" las conversaciones.



No obstante, se ha convocado una nueva mesa de negociación para el próximo martes, aunque no espera que acudan quienes este jueves se levantaron de la reunión, antes de que la propuesta pase de nuevo por la comisión y vaya finalmente a un pleno de presupuestos, según ha avanzado.



CRÍTICAS A LOS SINDICATOS



Buzo se ha mostrado muy crítico con la "falsedad sindical" de CSIF, UGT, CCOO y USO, así como que es "totalmente incierto" que no haya negociación o que no se haya dado información suficiente, como han argumentado estos sindicatos.



En este sentido, ha advertido que no va a consentir que "por la falta de trabajo de los sindicatos y por sus guerras internas o externas vayan a pagar los trabajadores municipales del ayuntamiento de Badajoz".



Por el contrario, se ha referido a la asociación de policías y bomberos, Aspolobba, que no tienen representación en la mesa general, pero que sí han aceptado la propuesta del ayuntamiento.



Para Buzo, lo "más importante que tiene que hacer un sindicato" es, ha argumentado, estar "al lado de los trabajadores" y, por el contrario, "no estar todo el día registrando documentos, discutiendo por todo, hablando en los medios de comunicación para poner todo más difícil y generar constantemente dudas sobre cómo actúa esta administración", o sobre cómo actúan "sus propios compañeros".



Tampoco estar "constantemente emitiendo pasquines para desinformar, como si no se tuviera no se tuviera trabajo y no tuviéramos trabajo por hacer". Sobre las críticas de los sindicatos a la labor del edil, de quien han puesto en duda su capacidad para llevar esa negociación e incluso han planteado que sea el propio alcalde el que la asuma, ha preferido no responder: "imagínate lo que yo podría decir de ellos", ha respondido a la prensa.



VIABILIDAD ECONÓMICA Y JURÍDICA



Según ha detallado el concejal, la propuesta se concreta en medidas "inmediatas" que cuentan con "viabilidad" jurídica y económica. En el caso de la administración general, para este 2024, consiste en un "concepto retributivo" que compensa la asistencia al puesto de trabajo consistente en 36 horas anuales en horario de tarde y su retribución será mensual.



Se establecen unos niveles retributivos, de modo que los jefes de servicio, cobrarían 2.800 euros anuales por esa dedicación en la tarde, los jefes de sección 2.450 euros anuales, los técnicos A1 en 2.100, los técnicos A2 en 1.750, los jefes de negociado a 1.400, los grupos de administración en 1.050 y los auxiliares en 840 euros.



Este concepto retributivo afecta en la plantilla actual a 380 trabajadores y es "voluntario", ha insistido el concejal.



De cara al 2025, la propuesta contempla que las tardes pasen de 12 a 24, de modo que los jefes de servicio cobrarían 5.600 euros anuales, los jefes de sección 4.900 euros anuales, los grupos técnicos A1, 4.200, los grupos técnicos A2, 3.500, los jefes de negociado 2.800, los grupos administrativos 2.100 y los auxiliares administrativos 1.600 euros.



BOMBEROS Y POLICÍAS



En el servicio de bomberos, ha señalado que durante estos meses y junto con los representantes de los trabajadores del parque de bomberos, con sus jefes de servicio, junto con el jefe de servicio de Recursos Humanos, se ha llevado a cabo un análisis sobre la organización del parque, sobre la planificación de la plantilla, sobre su efectividad y la conciliación de los trabajadores, poniendo "énfasis", ha remarcado, en la "falta de efectivos y en la demanda de calidad de vida".



De este modo, y con el "fin único de cumplir eficientemente con el servicio público" para el que están destinados los bomberos, y sin tener una "varita mágica del pleno acierto", ha reconocido, se van a "refundir" los complementos que existen actualmente en uno llamado 24x365, que consiste en retribuir la obligación de asistir en días festivos o domingos y a determinadas horas bajo el "paraguas de una planificación previa".



De esta forma, todo el personal que tenga este concepto en su complemento específico está obligado a realizar hasta 24 horas al mes en domingo en cómputo mensual y hasta 82 horas en días festivos en cómputo anual.



Este complemento está fijado en 8.391 euros, mientras que la suma de los anteriores era de 5.275 euros, de modo que el incremento retributivo es de 3.116 euros y afecta a 74 bomberos, y que se vería incrementado en 2025.



En cuanto al servicio de la policía local, tras la reuniones realizadas para analizar la organización del mismo, con un incremento de eventos en fines de semana, y poniendo "énfasis en la mejora de la conciliación familiar", se establece este nuevo complemento.



Bajo la denominación de Atención de Eventos, consiste en realizar servicios fuera de la jornada ordinaria para cubrir eventos celebrados en la ciudad durante los fines de semana o festivos, de manera voluntaria.

En este caso, el concepto que tendrán durante este año 2024 es de 3.900 euros, que en 2025 pasaría a ser de 5.600 euros para un total de 193 agentes. De esta forma, el próximo año se elimina el complemento actual por los cinco festivos.



Para 2025 también se plantea la funcionarización del personal laboral del ayuntamiento y sus organismos autónomos, una demanda de hace "mucho tiempo" de los sindicatos y que el gobierno local se impone como objetivo nos lo imponemos como objetivo.