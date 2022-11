"A día de hoy", proyecto macrovertedero en Salvatierra "está muerto administrativamente"

Ep.

El portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, ha reafirmado este miércoles que "a día de hoy", el proyecto de macrovertero en la localidad pacense de Salvatierra de los Barros "está muerto administrativamente".



González ha recordado que este pasado lunes, el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó el archivo del expediente de ese proyecto, a lo que se une que la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad "no admite el recurso de alzada que también hace unos días presentó la empresa" promotora de este proyecto.



En cualquier caso, el portavoz de la Junta ha admitido que "es cierto" que la empresa puede seguir recurriendo, en el marco del estado del derecho, tras lo que ha reiterado que "a día de hoy, que se entere todo el mundo, administrativamente el posible macrovertedero está muerto", ha dicho.



"Otra cosa es lo que quiera o lo que pretenda hacer, porque el estado de derecho así lo dicta, es que la empresa pueda recurrir a otras instancias judiciales, pero el expediente está archivado, y el recurso de alcazada que en su día presentó la empresa, ha sido rechazado por parte de la Junta", ha reiterado Juan Antonio González.



Por otra parte, y respecto a la dimisión, este pasado martes, de la alcaldesa en funciones y tres concejales socialistas de Salvatierra de los Barros, el portavoz de la Junta ha rehúsado hacer valoraciones, ya que entra "dentro de la autonomía municipal", sobre la que el Ejecutivo regional no se pronuncia.



González ha recordado que hace unas semanas dimitió el alcalde de Villafranca de los Barros y la Junta "no se posicionó", ya que tiene "un escrupuloso respeto a la autonomía municipal", por lo que no se va a posicionar, ha insistido.