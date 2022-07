El pleno del Ayuntamiento de Badajoz pide la dimisión del presidente de Renfe

Ep.

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado con el voto favorable del Partido Popular, Ciudadanos, Unidas Podemos y el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, y la abstención del PSOE, pedir la dimisión del presidente de Renfe, Isaías Táboas; la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

Inicialmente, se trataba de una moción defendida en el pleno celebrado este lunes en el consistorio por la concejala de Cs Lara Montero de Espinosa, quien ha explicado que el 15 de julio la formación naranja registró una moción para instar a la Junta de Extremadura a que defienda el derecho de los pacenses, así como del resto de extremeños, a recibir un servicio de transporte ferroviario "de calidad" ante el Gobierno de España.

Así, la moción hacía un histórico sobre la alta velocidad en España "para poder ilustrar la deuda que el Gobierno español tiene en materia de ferrocarril con los extremeños, con las tierras extremeñas", con el objetivo de reclamar las inversiones y recursos necesarios para garantizar los trenes "de calidad" al Ejecutivo central, así como a la Junta que defienda, en materia de transportes, los derechos de los extremeños.

En este punto, ha defendido la moción con esta estructura, aunque ha valorado que no hacía falta hacer el histórico "porque esta cadena de despropósitos y desvergüenza con respecto a este tema llena de ríos de tinta, tanto los titulares de la prensa, como artículos de opinión, así como las redes sociales cada día", tras lo cual se ha referido a los acontecimientos sucedidos en la pasada semana desde que el pasado lunes se inaugurara de forma oficial dicho tren con la presencia del Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Posteriormente ha intervenido el portavoz del Grupo Socialista, Ricardo Cabezas, quien ha compartido la "indignación" y ha planteado una transaccional pidiendo desde la corporación la dimisión "inmediata" del presidente de Renfe.

Mientras, la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, ha reconocido que, por un momento, pensó que Cabezas iba a solicitar que el ayuntamiento pidiera la dimisión del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, "como artífice y causante, al igual que los diferentes gobiernos centrales del PP y también del PSOE", que han sido "los causantes y los artífices de esta situación desastrosa que arrastramos con el tren en Extremadura", donde no se tiene un tren "digno", ni se cumplen los compromisos ni las promesas, "y así llevamos más de 20 años".

Por su parte, el edil no adscrito, Alejandro Vélez, ha planteado que también se pida la dimisión tanto del presidente de Renfe, que "tiene mucha culpa", como de la delegada del Gobierno en la región que, en su opinión, es "partícipe de todo este despropósito".

El concejal del PP, Jesús Coslado, se ha sumado a las transaccionales de Cabezas y de Vélez y ha argumentado que "quizás" también se debería pedir la dimisión de la ministra de Transportes, junto con que "lo que está claro es que esto no se puede quedar en un simple cese de un pobre gerente que se ha comido el marrón de gestionar una línea precaria, y sin medios y recursos".

Las tres transaccionales para que dimitan la delegada, el presidente de Renfe y la ministra han sido aceptadas por Ciudadanos y se han votado en conjunto, de manera que se han aprobado por todos los grupos salvo el PSOE, que se ha abstenido y cuyo portavoz, Ricardo Cabezas, ha insistido en su intervención final que se pida el cese "inmediato" del presidente de Renfe y en que la delegada "está igual de indignada", como "por supuesto" también lo está el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

"Los ciudadanos de Badajoz y los del resto de Extremadura no queremos ser ni más ni menos que el resto de los españoles, únicamente queremos que se nos respete por igual", ha cerrado el turno de intervenciones del debate de esta moción, Lara Montero de Espinosa.

"¿Se imaginan estos retrasos en las conexiones entre Madrid y Barcelona a las ocho de la mañana? No, no se lo imaginan. ¿Se imaginan trenes sin aire acondicionado en los trayectos de Madrid-Sevilla? Tampoco. ¿Se imaginan a todos los madrileños ahora en agosto yendo a Valencia en un tren que se queda tirado en mitad del camino? Pues seguramente no, esa es la realidad que llevamos viviendo durante 20 años en Extremadura y que, evidentemente por desgracia en este caso, supera la ficción", ha recalcado, junto con que "ya de una vez tiene que terminar".