Ayuntamiento Badajoz trabaja en una propuesta de mejora de las condiciones salariales

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios, a preguntas de los periodistas por la protesta de este miércoles de unos 200 trabajadores municipales en la que reclaman la mejora de las condiciones retributivas de todos los empleados, y no solo las de la Policía Local, sobre lo cual el regidor ha expuesto que se trabaja en dicha propuesta de mejora de las condiciones salariales de los trabajadores y que tienen propuestas por parte de un sindicato, en concreto CSIF, en la que están trabajando.

A este respecto, ha recordado que existe un principio de acuerdo para poder atender a esas demandas y reivindicaciones, a tenor de lo cual ha explicado que están trabajando y que entienden que hay una reivindicación por parte de los trabajadores de la casa que acogen "como legítima y justa".

"Y en ese sentido vamos a seguir trabajando en intentar mejorar las condiciones de los trabajadores, que al final redundará en mejorar las condiciones de prestación de los servicios al ciudadano, que es lo que todos queremos", ha expuesto, para apuntar en relación a CSIF que no se les ha comunicado que sea haya modificado la intención inicial de alcanzar ese acuerdo y que van a seguir trabajando en esa propuesta.

Por otro lado y en relación al voto en contra de algunos sindicatos al acuerdo para la subida salarial de la Policía Local alcanzado entre Aspolobba y el ayuntamiento, que ha obtenido el voto favorable de CCOO en la mesa general de negociación de los empleados públicos celebrada este miércoles, Gragera ha agregado, sobre el expediente que acredite de dónde se va a sacar la cuantía para dicha subida, que cuando se vayan terminando los expedientes se irán convocando las mesas correspondientes y se irá dando la información correspondiente.

Sobre esta mesa de este miércoles, ha dicho que fue de ratificación del acuerdo y a partir de ahí las siguientes semanas entiende que se irá profundizando en la confección de los expedientes para poder llevarlo al pleno de julio, como era el "compromiso" del equipo de gobierno, y al hilo de lo cual ha avanzado que ese dinero, que podría rondar los 2 millones de euros, se sacará de fondos propios del ayuntamiento y de capacidad que este tenga para poder realizar ese "esfuerzo" que cree que la tiene "y se plasmará y se notificará cuando corresponda".

En este mismo sentido e interpelado por que uno de los temores de los funcionarios es que sea a través de la amortización de plazas cuando hay servicios que están en "precario", ha reconocido que hay una parte que es la que tienen que ir mejorando, que son las vacantes que existen en algunos servicios, y que están trabajando de manera paralela en darle cobertura a esas vacantes y en mejorar las condiciones de todos los servicios.

Asimismo y sobre la postura del concejal no adscrito, Alejandro Vélez, que se ha posicionado en contra del acuerdo de la Policía Local, ha valorado que "al final cada cual es libre de expresar su opinión y su parecer sobre los temas particulares" y ha considerado que tienen que seguir ahondando en la mejora de la situación y de la prestación de los servicios municipales, y del reconocimiento del trabajo que se hace por parte de todos los trabajadores.

"Esto no es una cuestión única y exclusiva de policía, sino que nosotros de manera también paralela hemos ido trabajando en dar respuesta a las necesidades y a las reivindicaciones del conjunto de los trabajadores, independientemente de que ya se haya alcanzado un acuerdo definitivo con policía y y que existiera un principio de acuerdo con CSIF en este caso", ha remarcado, para matizar que la propuesta planteada por dicho sindicato en un inicio les "parecía coherente" y "correcta" y "por eso se anunció el principio de acuerdo" que, confía, "sea un acuerdo definitivo".

RÉPLICA AL GRUPO SOCIALISTA

Por último y sobre las declaraciones del portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, sobre que el alcalde "mira para otro lado" y su anuncio de este jueves de presentar una moción por la vía de urgencia el pleno del próximo miércoles en la que pide la apertura de un expediente disciplinario con suspensión cautelar de funciones para el jefe de la Policía Local, Rubén Muñoz, Ignacio Gragera ha replicado que él "de perfil no" se ha puesto "nunca".

Según ha explicado, cuando se han planteado algunas reivindicaciones por parte del jefe de policía el ayuntamiento ha mantenido y ha defendido "su posición", y se ha mantenido "firme" en la "respetando el derecho que tiene cada cual a poder reclamar en la vía que entienda oportuna cuestiones que tengan que ver con su prestación de servicio".

Así, ha concluido que "otra cosa" es que "no haya hecho un escarnio público" de una persona que "no deja de ser" el jefe de la policía y un funcionario municipal, "al que independientemente de que uno esté de acuerdo o no con algunas cuestiones que se han planteado se le debe, como a todos los funcionarios de la casa, un respeto".