Cs pide a PSOE "no desentender grave problema" creado por su partido en Alburquerque

El coordinador de Ciudadanos Extremadura, David Salazar, ha pedido al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, como máximo responsable del PSOE autonómico que "no se desentienda" del "grave problema" que ha creado su partido en Alburquerque (Badajoz) donde más de 200 empleados públicos llevan más de seis meses sin cobrar.

Así pues, Salazar ha hecho un llamamiento al PSOE extremeño y a la Junta para "que tomen el control de la situación en Alburquerque" porque, según ha afirmado, "se han desentendido absolutamente de un problema que han generado ellos".

Un problema, a su entender, "que se está agravando cada vez más" porque este pasado fin de semana se ha sabido que las cuatro residencias municipales se han quedado sin enfermeras, la guardería municipal sigue cerrada y "la Policía municipal en Alburquerque ya no existe".

"Es una situación de grave riesgo. Estamos poniendo en peligro la seguridad, la higiene y la tranquilidad de todos los vecinos de Alburquerque", ha insistido Salazar, quien ha pedido a la Junta de Extremadura "que no se olvide y no se desentienda de un problema que han generado ellos y que los que no lo tienen que pagar son las vecinas y vecinos de Alburquerque".

INCIDENCIA DE LA COVID EN LA REGIÓN

Por otra parte, y sobre el aumento de la incidencia de la Covid en Extremadura, Salazar ha indicado que está de acuerdo con las medidas adoptadas este domingo en Consejo de Gobierno extraordinario, pero "no vayamos atrás en las medidas que se van levantando".

"Nosotros llevamos tiempo pidiendo flexibilización en las medidas de seguridad, se ha producido, ha habido un repunte en los contagios pero nos parece bien la decisión tomada ayer para que los cierres perimetrales no se basen solo en la incidencia sino que también se valore la incidencia en hospitalizaciones y personas en UCI", ha defendido.

En este sentido, ha señalado que estamos en temporada alta y el sector turístico y hostelero "ha sufrido mucho y ahora tienen unos meses para recuperar el año".

Además, ha hecho hincapié en que "es importante seguir vacunando" y terminar las pautas de aquellos en edad vulnerable que aún no están vacunados, "mayores de 60 y de la década de 50 a 60", y a partir de ahí "estaremos en mejores condiciones para seguir afrontando esta pandemia".

"Nosotros no vamos a criminalizar a los jóvenes, algo que es nefasto para nuestro avance como sociedad", ha señalado.

PENSIONES

En otro orden de asuntos, y sobre las declaraciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sobre la reforma de las pensiones, Salazar ha indicado que "desde el Ministerio de Marketing de la Moncloa le tuvieron que llamar la atención y le dijeron que esas declaraciones no las puede hacer un ministro de este gobierno".

A este respecto, el portavoz de la formación liberal ha explicado que "esta reforma lo único que hace es trasladar el déficit de la Seguridad Social a los presupuestos generales y desde Extremadura nos preocupa que algo que es común no vaya a tener aportaciones de vascos y navarros".

"Si queremos tener un sistema de pensiones sostenible todos los ciudadanos españoles tienen que aportar lo mismo sin excepciones", ha insistido.

PÉSAME

Finalmente, Salazar ha trasladado su más sentido pésame a los familiares y amigos tanto del hombre de 37 años que falleció este domingo en el pantano de Gabriel y Galán como al vecino de Ceclavín que llevaba una semana desaparecido y buscado por todos sus vecinos y fue localizado el sábado en el río Alagón.

"Quiero lanzar un mensaje de precaución ahora que empieza la temporada de baño que extrememos las medidas para no tener más desgracias de este tipo", ha concluido.