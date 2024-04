El PSOE local de Badajoz critica que el Servicio de bicicletas BIBA "sigue sin funcionar"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha criticado que el Servicio de bicicletas BIBA "sigue sin funcionar", ante lo que ha exigido "responsabilidad" al equipo de Gobierno del PP, que dé un buen uso a los fondos públicos y vigile que la adjudicataria cumple "íntegramente" con el contrato.

Así pues, a través de una nota de prensa, la formación socialista ha expuesto que hace desde la oposición lo que "no" lleva a cabo el PP desde el gobierno local, como es "controlar un servicio público", y ha recordado que la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Gema Cortés, afirmó en su última comparecencia que la pasada semana se retomaría el servicio de bicicleta pública.

No obstante, han señalado los socialistas, "no ha sido así" y este lunes BIBA "sigue dando tan mal servicio como desde hace mes y medio", a la par que ha apuntado que el Ayuntamiento de Badajoz con sus propios medios, "que no son otros que los que ha querido el PP en 30 años", "dio el peor servicio posible durante 45 días".

"Fue una auténtica nulidad. Resulta increíble que después de estrangular este servicio mediante la inoperancia de estos días, el equipo del PP no esté vigilante para su puesta en marcha efectiva, que no debiera de costar nada pues es la misma empresa, la única que se presenta a este concurso", han continuado, para tacharlo de "una dejación de funciones inadmisible solo propia de alguien que mima más su red clientelar que el interés general de la ciudadanía de Badajoz".

Y es que, según el Grupo Socialista, las bases siguen sin estar operativas y las hay con casi todas las bicis (10 o 20 por base) y muchas más sin ninguna, además de bicicletas con carencias desde hace semanas que no detecta la APP y que da como "buenas".

En cualquier caso, la aplicación no responde a la realidad y sigue generando una información errónea a los usuarios, ha detallado, al tiempo que ha indicado que se han recogido algunas bicis sin sillín o sin ruedas, sigue habiendo en varios puntos bicicletas en mal estado y grandes áreas de la ciudad sin ninguna bicicleta, o que en todo el Casco Antiguo solo hay disponibles entre dos y siete bicis de 84 posibles.

Así, ha tildado de "evidente" que al equipo del PP "no le corre prisa dar un buen servicio", como "tampoco le importó que se agotara el tiempo de concesión" y "no era la primera vez", al hilo de lo cual ha apuntado que el histórico del servicio BIBA ha sido "muy accidentado desde que nació, con meses sin servicio o muy deficiente" y que "a estas alturas nadie conoce el número de usuarios activos".

Por último y sobre los trabajadores de BIBA, ha puntualizado que el mínimo de personas que la empresa Servicios Integrales Extremeños 2000 S.L debe contratar son tres operarios de mantenimiento (uno de bicicletas), un operario de atención al público y un auxiliar administrativo a media jornada y que, además, se precisa de un vehículo con remolque para el traslado de bicis, entre otros aspectos relacionados con maquinaria e instalaciones.

Por todo ello, desde el PSOE, reclaman que no haya "vasos comunicantes" entre trabajadores contratados para BIBA y pagados por el Ayuntamiento de Badajoz y los de la empresa Minits. "Tampoco a la inversa", porque "esto no puede darse ni como centro especial de empleo" y "no es la primera vez" que los socialistas lo critican y, además, tienen "material gráfico desde hace años que lo demuestra".

También han pedido al concejal del área que "lo vigile especialmente, que lo corte de raíz", pues "no puede ser una constante como hasta ahora", concluye la formación socialista.