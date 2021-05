PSOE Badajoz pide "voz única" tras "lío" sobre las atracciones de la Feria de San Juan

Ep

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha sostenido que el consistorio "no es un circo, aunque lo parezca" a raíz del "lío" del equipo de gobierno sobre las atracciones de la Feria de San Juan, en relación a lo cual ha reclamado "una voz única".

Para el PSOE, el equipo de gobierno "es un desbarajuste por que el concejal de ultra derecha hace lo que le da la gana sabedor que hace y deshace en el tándem de PP y Ciudadanos" en alusión al concejal no adscrito, Alejandro Vélez, sobre el cual ha incidido en que "es lo nunca visto que un edil del equipo de gobierno con delegaciones mande una nota de prensa con un nuevo logo del ayuntamiento cuestionando las informaciones de sus compañeros que, además, están indecisos".

En nota de prensa, Ricardo Cabezas ha considerado "grave" que, mientras él "es prudente y no cuestiona en este momento las dudas y contradicciones" del alcalde, Francisco Javier Fragoso; el primer teniente de alcalde, Ignacio Gragera; y la edil de Ferias y Fiestas, Lara Montero de Espinosa, "sea un concejal suyo con el que estar a partir un piñón por interés mutuo el que haga públicas sus discrepancias trasladando una imagen penosa, de caos y anarquía".

Al respecto, se ha mostrado "indignado" y ha tachado de "rocambolesco" que "un concejal del equipo de gobierno les diga por nota de prensa a sus compañeros del equipo de gobierno lo que hay que hacer en la próxima Feria de San Juan": "resulta que el equipo de gobierno no lo tiene claro y confunde absurdamente".

Asimismo, ha criticado, "el primer alcalde hace de concejala de Ferias y Fiestas; el segundo alcalde, ya huérfano de partido, habla sin conocimiento; la concejala de Ferias y Fiestas es ignorada por el primer alcalde y lo que faltaba: habla el tercer alcalde, el que antes estuvo en Vox, para decirles que le tienen arrinconado", de manera que "sale por un momento del equipo de gobierno para hacerles ver que lo hacen mal y luego regresa al equipo de gobierno para recibir cariñitos".

Cabezas ha incidido que "por favor, ¿pueden poner un poquito de orden? Dan vergüenza ajena. Esto no es un circo, aunque lo parezca. Esto es el Ayuntamiento de Badajoz, aunque no lo parezca. ¡¡Ya está bien!!", exigiendo "poner orden en el 'gallinero' del tripartito" y que "trasladen una única voz donde nadie solape a otro en sus funciones", de forma que "no desinformen a los medios de comunicación y, a través de ellos, a la ciudadanía de Badajoz", concluyendo que "espero más seriedad y madurez, la imagen del ayuntamiento no puede sufrir más insensatez".