Fragoso rechaza "recorte" de vuelos que conectan el Aeropuerto con Madrid y Barcelona

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha mostrado el "absoluto rechazo" del ayuntamiento al "recorte" de los vuelos publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que conectan el Aeropuerto de Badajoz con Madrid y Barcelona, unas líneas que, como ha recordado, fueron declaradas Obligación de Servicio Público.

"Por tanto, no son unas líneas que vengan a moverse por criterios comerciales o de ubicación, sino por garantizar la comunicación", ha remarcado, para agregar a las restricciones de movilidad el "añadido" que supone la "ya reducción" de la frecuencia con la que se volaba a Madrid, sobre lo cual ha expuesto que con la nueva medida serán dos días a la semana y que se ha pasado de seis días con vuelos a Madrid, a tener "exclusivamente" tres días que "ahora quieren dejarlos en dos".

Fragoso se ha referido a este asunto en una rueda de prensa telemática en la que ha valorado que, si ya se redujeron los vuelos a tres a la semana, "gran parte de la pérdida de demanda, que es en lo que ellos justifican el disminuir los vuelos, se debió a que había menos días"; y "por lo tanto" era "mucho más difícil" conseguir combinaciones en las que el vuelo permitiera la movilidad.

De este modo, ha continuado, "una vez más" venir a Badajoz y Extremadura desde los puntos de decisión económica de Madrid y Barcelona "es muy difícil" y, a pesar del "esfuerzo" que está haciendo la ciudad por colocarla "en el primer nivel de desarrollo económico de grandes inversiones", cuando los directivos se plantean que "a día de hoy cuesta tanto" venir a la capital pacense "evidentemente se rechaza en alguna medida psicológicamente el plantearse inversiones económicas".

EL AUTOBÚS URBANO

En este punto, el regidor ha remarcado que durante la pandemia de la Covid-19 y en los momentos "más duros" los ayuntamientos han mantenido todas las líneas de autobuses y con las mismas frecuencias que había antes, en algunos casos teniendo que duplicar el número de buses que las hacían para que la ocupación fuera menor y evitar el contagio, en relación a lo cual ha aseverado que los consistorios se han gastado "mucho más dinero" del que dedicaban antes en mantener la movilidad, la frecuencia y las posibilidades de transporte en la ciudad.

"No es justo que mientras el Estado nos planteara o nos pidiera o nos aconsejara, y nosotros hiciéramos el sacrificio de mantener la intensidad o aumentar la intensidad de las líneas de autobuses urbanos, nos encontramos que el Gobierno, por ahorrarse dinero, una vez más nos deja a los extremeños abandonados y sin apenas posibilidades de movilidad a los centros de decisión económica", ha espetado Fragoso, que desconoce si irá "mucha" o "poca" gente.

En todo caso, ha planteado que los aviones "tienen que estar" y "garantizan una movilidad no solo física sino psicológica": "garantizar de que a Extremadura, mientras no haya medios de comunicación alternativos y suficientemente importante como es el tren, mientras sigan engañándonos en materia de tren y retrasándolo el Estado tiene obligación de mantenernos los vuelos como los teníamos".

Unos vuelos en relación a los cuales ha comentado que cualquier ciudadano que necesite tener relaciones económicas con Madrid y Barcelona; o cualquier empresario nacional o internacional que se plantee invertir en Badajoz y venir desde ambas ciudades "tiene que tener la posibilidad de hacerlo a diario", ante lo cual ha expuesto que "no puede ser que se estén coartando, por ahorrarse dinero y con la excusa de la demanda".

"Parece mentira que gobiernos de izquierda, que supuestamente son gobiernos que priorizan el servicio público decidan en este momento por motivos económicos disminuir un servicio público que está declarado como línea esencial de servicio básico", ha abundado Fragoso, a quien le "parece impresentable".

De este modo y como ayuntamiento ha exigido a la Junta de Extremadura y al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que hable con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y que este último "se dedique a viajar menos con los sobres de Koldo para llevar a la familia de vacaciones a Tenerife y se preocupe más en este caso de regiones como la extremeña", que necesita "de la solidaridad y del compromiso de todos" para que pueda estar "bien" comunicada.

"Que ninguna inversión posible que pueda venir en el futuro se sienta en alguna medida rechazada por culpa de que sus directivos se planteen cómo van a colocar algo en esta zona de España, si aquí es casi imposible venir porque no se puede venir en avión, porque no hay frecuencias, y no se puede venir en tren", ha resaltado el alcalde, que ha recalcado que "a ellos no les vale con decir que cuando se recupere la demanda se aumentarán aviones" puesto que "mientras no tengamos frecuencias suficientes no se va a recuperar la demanda".

Por último, ha concluido que con "solo" dos vuelos a la semana "es casi imposible que una persona se plantee venir en avión si hasta final de la semana no se va a poder volver a su destino", a la vez que ha insistido en tachar de "absolutamente impresentable la situación del transporte aéreo que en este momento se va a plantear en la ciudad" y en exigir a Vara y a la delegada del Gobierno en la región, Yolanda García Seco, que transmitan al Gobierno de España y a la Junta que "esta situación tiene que ser corregida de forma inmediata".