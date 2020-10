Cs lamenta que el Gobierno dé la "espalda" a Badajoz con "promesas incumplidas"

Ep

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Badajoz ha lamentado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 "son una vez más un listado de promesas incumplidas con la ciudad", con el que el Gobierno central vuelve a "dar la espalda" a la capital pacense con sus cuentas para el próximo año.

el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Gragera, ha puesto como ejemplo que el proyecto de presupuestos incluya una partida de "apenas" 10.000 euros para trabajos de rehabilitación en la Alcazaba de Badajoz, sobre lo cual ha considerado esta previsión de gasto una "broma de mal gusto" y una "falta de respeto" a la ciudad.

"No vemos que se atiendan nuestras necesidades reales", lamenta Gragera, quien critica que las cuentas del Estado no incluyen inversiones "esenciales" para Badajoz, como la transformación en autovía de la carretera Badajoz-Granada o la construcción de una terminal de mercancías en el aeropuerto de Badajoz.

Ha abundado además en que "se dediquen a parchear otros proyectos" con dotaciones económicas "insuficientes" como el desdoblamiento de la carretera de Sevilla, o con actuaciones "solo parciales" como la construcción de la autovía Badajoz-Cáceres, "que tiene proyectado actuar en un único tramo y que se seguirá alargando en el tiempo".

El portavoz de Ciudadanos ha remarcado que, desde que su partido conoce el borrador de PGE, está trabajando en aumentar las partidas destinadas en favor de la ciudad, así como en la inclusión de otras partidas que consideran "absolutamente necesarias", como la construcción de la segunda rotonda en Cerro Gordo o la erradicación de las especies invasoras en el cauce del río Guadiana, para lo que el Gobierno Central ha proyectado un gasto de 1,8 millones de euros.

Una partida que "se revela también insuficiente", para Gragera, quien ha recordado que la propia Confederación Hidrográfica del Guadiana estimó públicamente que, para eliminar estas plantas invasoras solo en el tramo urbano de Badajoz, se necesitaría una inversión de 5 a 10 millones de euros.

ACONDICIONAMIENTO DE RICARDO CARAPETO

Para Ciudadanos, otro proyecto que tiene "pendiente" el Gobierno con la ciudad de Badajoz es la actuación para acondicionar los acerados del final de la avenida Ricardo Carapeto, que depende del Ministerio de Fomento.

A este respecto, Ignacio Gragera ha reclamado "a ver si ya es una realidad", a la vez que ha explicado que el proyecto de intervención se remitió por parte del Servicio de Vías y Obras del Ayuntamiento de Badajoz el pasado mes de julio a Delegación de Gobierno y a Carreteras, a pesar de que ya existía un proyecto previo financiado por el Gobierno de España y que "jamás vio la luz por la negativa del Ejecutivo Central a incluir su coste íntegro en los Presupuestos Generales del Estado".

Así, Gragera confía en que el "esfuerzo" realizado desde el equipo de gobierno de la ciudad de Badajoz "por adaptar ese proyecto a los escasos recursos económicos habilitados no caiga en saco roto", y que esta actuación "no se dilate más en el tiempo, en beneficio de los vecinos de Badajoz en general, y de la barriada de San Roque en particular".