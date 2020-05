Una farmacia de Badajoz instala un dispositivo para medir la temperatura

Ep

La farmacia ubicada en la Avenida Fernando de Calzadilla de Badajoz ha instalado en la entrada de su establecimiento un dispositivo a través del cual los clientes pueden medir su temperatura para ver si tienen fiebre o no y para controlar el uso de mascarilla por parte de los mismos.



Se trata de una tablet que tiene una cámara térmica y que, cuando el usuario se acerca, se enciende y mide la temperatura y si éste lleva puesta la mascarilla. Si todo es correcto se enciende una luz verde y si el cliente tiene fiebre o no lleva puesta la mascarilla aparece un aviso rojo, además de un mensaje que da las indicaciones oportunas.



El farmacéutico titular de la misma, Jorge García Doncel, ha detallado que este dispositivo supone "una ayuda más al servicio de todos" sus clientes puesto que dada "toda la situación que se estaba dando con el tema de la pandemia" toda la seguridad que se busque es "poca".



"Entonces lo buscamos como una ayuda y para dar un poquito de seguridad a nuestros pacientes y a nuestra plantilla", ha subrayado en declaraciones a Europa Press Televisión, toda vez que ha explicado que la termocámara "detecta los posibles estados febriles" y está metido "en un rango de 37 (grados)" pero se puede calibrar "en función de los parámetros que se quieran ver".



En este sentido, ha señalado que lo han puesto a 37 para que "a la mínima que nos dé o tenga la más mínima duda" sea "orientativo para el paciente". "Si yo salgo de casa y vengo aquí y me da 37, es una alarma en la que yo ya sé que tengo que tener cuidado", ha apuntado.



Así, ha aclarado que no es algo para que "se expulse" a la gente de la farmacia, sino "precisamente para ayudar a todo el mundo", ya que si se sabe que tienes fiebre, se puede detectar la situación para cuidarse a uno mismo y a los demás. "Esa es la idea fundamental", ha remarcado.



Además, García Doncel ha afirmado que ahora tienen "un desabastecimiento de termómetros de todas las clases bestial" por lo que a él le "gusta" que los vecinos acudan a su farmacia y "si alguien tiene la más mínima duda, se vea la temperatura y se vaya tranquilo".



Finalmente, este farmacéutico ha aseverado que le ha "asombrado" la respuesta de los clientes a este dispositivo y le tiene "un poquito desbordado", porque "pensaba que la gente iba a pasar de largo" pero está teniendo "aceptación".