Comarca de Olivenza no celebrarán fiestas ni abrirán las piscinas municipales en verano

Asimismo, las piscinas podrán ser adaptadas para el desarrollo de otras actividades como cursos, escuelas, talleres, etc. según las fases de desescalada y con un número de asistentes muy reducido y controlado.



Así lo han decidido, tras analizar el protocolo fijado el pasado 14 de mayo por los expertos de salud pública, en el que se determinan las acciones a realizar por los ayuntamientos en esta materia, y que establece una serie de medidas que suponen "demasiadas dificultades" para una apertura "segura" y que "no ponga en peligro a usuarios y trabajadores".



Esta mancomunidad está formada por los municipios de Alconchel, Almendral, Barcarrota, Cheles, Higuera de Vargas, Olivenza, Táliga, Torre de Miguel Sesmero, Valverde de Leganés y Villanueva del Fresno.



El problema, señalan desde la mancomunidad, no se encuentra en el agua, pues los desinfectantes habituales que se aplican a las piscinas bastan para eliminar el coronavirus.



El problema reside en la necesidad de que los usuarios puedan mantener la distancia de seguridad, para no favorecer la propagación del virus, así como los controles de higiene y limpieza además del control de aforo, "muy limitado" tanto en vaso de agua como en el resto de instalaciones, indica la mancomunidad en una nota de prensa.



Los responsables municipal consideran que lo "verdaderamente prioritario" es la salud de los vecinos de sus localidades y, por tanto, sostienen que no pueden abrir sus instalaciones al gran público con las"suficientes garantías" para impedir contagios, máxime cuando se prevén "desplazamientos masivos" de otras regiones para disfrutar del verano.



El distanciamiento entre usuarios en espacios comunes, la limitación de aforo, la natación por calles separadas en los distintos vasos, entre "otras muchas limitaciones", suponen "una serie de requisitos demasiado difíciles de conseguir", en estas localidades para poder mantener la seguridad del recinto de manera completa.



En esta línea, y para evitar un trasvase de bañistas de unas localidades a otras, se ha acordado de manera conjunta que no se abra ninguna de las instalaciones públicas.



VERANO SIN FIESTAS



Por otro lado, desarrollar las fiestas populares "en la forma habitual como hasta ahora, es imposible", en tanto que los requisitos de la "nueva normalidad" del actual estado de alarma implican una serie de normas para evitar aglomeraciones y posibles contagios.



Unas restricciones que llevan a cada pueblo a reinventarse, "en cada espacio y en cada modalidad de ocio". El estudio de seroprevalencia del Ministerio de Sanidad, ENECovid19, muestra que sólo un 5% de los españoles tiene anticuerpos frente al nuevo coronavirus, siendo de un 2,6% para la provincia de Badajoz, lo que nos convierte en una de las provincias más expuestas frente al virus.



A ello se suma la "multiplicación de la población emigrante" a sus segundas residencias durante los meses de julio y agosto, donde se concentran la mayoría de festejos tradicionales, supone una exposición "demasiado elevada" para los vecinos.



No obstante, y debido a la importancia que tienen estas actividades para los municipios, tanto a nivel económico como social, se pretende aumentar la actividad cultural en formato reducido y utilizando "al máximo" los recursos públicos al aire libre, para dar así "un respiro tanto a los pequeños negocios como a la población, que mira con temor un verano sin ocio".