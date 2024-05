Diputación Badajoz seguirá con modelo adquisición electricidad en el mercado mayorista

La Diputación de Badajoz seguirá con el modelo de adquisición de la electricidad en el mercado mayorista debido a los beneficios obtenidos desde su puesta en marcha.

Así, a punto de cumplir su tercer año con este modelo de contratación de energía eléctrica, la evaluación de resultados ha sido satisfactoria tanto en el plano económico como en el organizativo y administrativo.

Desde un punto de vista económico, el precio medio final que la Diputación de Badajoz ha pagado por el término de energía en los últimos doce meses ha sido de 122 €/MWh, incluido peajes y cargos.

Un resultado que está "notablemente por debajo" del que habría obtenido en un contrato de precio fijo con una comercializadora, donde hasta finales de 2023 no era posible contratar un precio por debajo de los 160 €/MWh para las tarifas 3.0TD, que son la mayoría de los suministros de la Diputación.

De este modo, y realizando la simulación frente a un indexado contratado por otras administraciones públicas, el resultado de la Diputación de Badajoz en ese mismo periodo de tiempo habría sido de 132 €/MWh, lo cual refleja que la modalidad de adquisición de energía directamente en el mercado está generando un ahorro frente al resto de posibilidades de contratación.

No obstante, el resultado económico no es el único a destacar; entre los beneficios que, "en principio no se expresan en euros pero que habría que monetizar", están la transparencia en la facturación de cada concepto, la garantía de pagar al precio real del mercado y la transferencia del conocimiento sobre este mercado a través de una "gestión activa de los términos regulados de la energía".

Todas las facturas de los operadores del mercado y del sistema han sido emitidas en los plazos estipulados, sin retrasos ni incidencias de ningún tipo, lo cual ha servido como solución a los "frecuentes retrasos" que suelen producirse con un comercializador en clientes compuestos por muchos suministros en baja tensión.

Desde el punto de vista técnico del control realizado sobre los consumos, el ajuste en los términos de potencia contratada y la supervisión de la energía reactiva supone controlar el gasto desde el lado de la demanda.

Además, otra de las gestiones realizadas en materia de sostenibilidad ha sido la adquisición de las Garantías de Origen para el año 2023, lo cual certifica ante la CNMC que el 100 por cien de la energía consumida proviene de fuentes renovables.

Ha subrayado que, "una vez se encara el final del tercer año desde que la institución provincial accedió al mercado primario de la energía, se consideran satisfactorios los resultados obtenidos, todo lo cual avala la apuesta realizada, siendo uno de los procesos más innovadores acometidos en los últimos años en la gestión energética".