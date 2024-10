Ayudas para mejorar la accesibilidad en viviendas se podrán solicitar desde este miércoles

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes la convocatoria del programa de ayudas para la mejora de la accesibilidad en las viviendas, que se pueden solicitar desde este miércoles, 23 de octubre, y durante un plazo de tres meses.



No obstante, si los fondos de este programa, dotado con 6.751.450 euros para los años 2024 y 2025, se agotasen antes de ese período y no se produjesen modificaciones del mismo se declararía terminado el plazo de la convocatoria.



Esta convocatoria de ayudas tiene por objeto la financiación de la ejecución de actuaciones de mejora de la accesibilidad que se ejecuten sobre viviendas unifamiliares y edificios de vivienda colectiva, tanto en zonas comunes como en el interior de las viviendas.



Del total del presupuesto asignado, 3.760.400 euros se imputarán a los créditos del ejercicio 2024 y 2.991.050 euros a los créditos del ejercicio 2025, de los Presupuestos Generales de Extremadura.



Cabe señalar que no hay límite de renta para acceder a estas ayudas y los beneficiarios pueden ser cualquier propietario de vivienda, según ha informado la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



Así, en el caso de viviendas unifamiliares, debe constituir el domicilio habitual del propietario, arrendatario o usufructuario, mientras que en el caso de bloques de viviendas, el 30 por ciento de las viviendas cumplirá este requisito, excepto si alguno de los residentes presenta alguna discapacidad.



Esta ayuda sirve para cubrir el 60 por ciento del presupuesto protegido, con carácter general, que se aumenta hasta el 80 por ciento si en la vivienda o en el edificio de tipología residencial colectiva reside una persona con discapacidad o mayor de 65 años.



La cuantía máxima de la subvención a conceder no podrá superar los 12.500 euros por vivienda, cuando se trate de actuaciones en viviendas unifamiliares; y los 9.000 euros por vivienda y 90 euros por metro cuadrado de superficie construida de local comercial u otros usos compatibles, cuando se refiera a actuaciones en edificios de tipología residencial colectiva.



Para poder computar la cuantía establecida por cada metro cuadrado de superficie construida de local comercial u otros usos compatibles, será necesario que los predios correspondientes participen en los costes de ejecución de la actuación. Tampoco podrá superar los 6.000 euros por vivienda, cuando se trate de actuaciones en una vivienda ubicada en un edificio de tipología residencial colectiva.



Las ayudas previstas en el apartado anterior se podrán incrementar hasta 15.000 euros si reside en la vivienda una persona con discapacidad, y hasta 18.000 euros si se acredita que el grado de discapacidad reconocido es igual o superior al 33 por ciento.



El límite cuantitativo de las ayudas contempladas en los apartados anteriores se incrementarán en 3.000 euros por vivienda, cuando se trate de edificios o viviendas declaradas Bien de Interés Cultural, catalogados o que cuenten con protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente.



Esta nueva convocatoria de ayudas se une a las que están vigentes desde la pasada semana, por un importe total 4,9 millones de euros para las subvenciones del programa de vivienda protegida autopromovida, de ayudas directas a la entrada, y de ayudas al promotor de vivienda protegida de nueva construcción.