Gallardo espera que haya una "fluida relación institucional" entre Sánchez y Guardiola

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, espera "una fluida relación institucional" en la reunión que este próximo viernes, 25 de octubre, mantendrá el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, “por el bien de todos los extremeños y extremeñas”.

“Lo que más me preocupa, más allá de esa reunión, es la situación que vive ahora mismo Extremadura, el caos y la parálisis de la región”, ha declarado el líder de los socialistas extremeños durante un acto que ha tenido lugar este martes en Mérida.

Además, sobre la Alta Velocidad, Gallardo ha afirmado que los extremeños “tenemos que preguntarnos cuánto daño hace al desprestigio de Extremadura que estemos hablando todo el día de lo mal que está el tren en la región, pero en cualquier caso e intentando abstraerme de esa publicidad negativa, la reivindicación de la alta velocidad que debe hacer la señora Guardiola es a los gobiernos de Toledo y Talavera de la Reina, que son los que están poniendo impedimento”.

A su vez, en relación a que este asunto pueda abordarse en la reunión del viernes, Gallardo ha dicho que espera que así sea y se aporte información, aunque “mi único deseo es que terminen cuanto antes las obras y que no se hable más del tren porque la realidad es que vamos atrasados, pero lo importante es que cada año se invierten de media 200 millones de euros y eso hay que recordarlo”.

Igualmente, el secretario general de los socialistas extremeños ha repasado los múltiples problemas que se acumulan en la región extremeña como son la lengua azul, el transporte sanitario, las listas de espera, la falta de inversión en infraestructuras teniendo el mayor presupuesto, los problemas con las policías locales y la poca asunción de responsabilidades por parte de la señora Guardiola para quien el culpable “siempre es el Gobierno de España”.

OLIVENZA

Sobre la situación generada en el municipio de Olivenza en torno al Plan de Ajuste Municipal, Gallardo ha manifestado que la cuestiones de confianza no las presenta la oposición, las presenta el alcalde si lo desea, según informa la formación socialista en una nota de prensa.

“Hablar de posibles mociones me parece un disparate. Estoy convencido de que lo que quieren los oliventinos es que se siga gobernando con seriedad como lo hace el actual alcalde y actual gobierno de Manuel González Andrade y que las discrepancias sean dentro del seno de cualquier acuerdo y lealtad institucional entre partidos”.

“La seriedad de los grupos municipales pasa por asumir qué es lo mejor para Olivenza y en ese sentido aplicarlo. Tengo la firme determinación de que el mejor alcalde para Olivenza es el que ya tiene la localidad”, ha añadido.

ARCHIVO QUERELLA

En otro orden de asuntos, Gallardo ha especificado que “el PP tiene una estrategia de atacar todo lo que representan las instituciones gobernadas por el PSOE con el objetivo de echar al PSOE del Gobierno de España, una estrategia que ya este partido puso en marcha en el 96 y se está replicando con Pedro Sánchez”.

Así de tajante se ha mostrado al ser preguntado por el archivo de la querella presentada por el PP. “Lo dijo Aznar hace algunas fechas, que cada uno haga lo que pueda y lo están haciendo, ya se lo escuchamos al señor Tellado y es que cuando no hay nada y lo que se plantea son falsedades, la justicia archiva. Ellos están en el miente que algo queda, algo que nada beneficia al bienestar de los ciudadanos”, ha especificado.

Finalmente, sobre la no asistencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la reunión del próximo viernes con el presidente del Gobierno, ha declarado que “la señora Ayuso no queriendo asistir a esa reunión se quiere convertir en la líder nacional a costa del presidente del gobierno y no tiene ningún reparo en poner en peligro el bienestar de los madrileños e incluso dejar en mal lugar al señor Feijoó”, ha sentenciado.