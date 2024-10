Vox critica los "malos" datos del paro registrados en Extremadura en septiembre

Ep.



El diputado de Vox en la Asamblea Javier Bravo Arrobas ha criticado los "malos" datos del paro registrados por Extremadura el pasado mes de septiembre y ha asegurado que las políticas "exclusivamente" del PP, tras la ruptura del pacto de gobierno entre su formación y los 'populares', "no están funcionando".



Bravo, en la rueda de prensa en la que ha valorado los datos de desempleo conocidos este miércoles, ha mostrado su preocupación por los mismos, ya que en la región es donde más ha subido porcentualmente el paro el pasado mes de septiembre, con un aumento de 1.953 personas.



De este modo, aunque el diputado de Vox ha considerado que dicha subida podría ser "previsible", ha apuntado que "no deja de ser curioso" que el aumento del paro tenga "ese volumen y esa magnitud", subiendo en todos los sectores a excepción de en la construcción.



También ha mostrado su preocupación por la disminución en septiembre del número de afiliados a la Seguridad Social, teniendo Extremadura 4.367 cotizantes menos, hasta un total de 418.224 personas afiliadas.



De este modo, Javier Bravo ha mostrado el pesar de su grupo ante el hecho de que las políticas "solamente y exclusivamente" del Partido Popular parece ser que "no están funcionando".



"Prefieren dar, en este caso, 200.000 euros, como han hecho, a los sindicatos, para un tema de prevención de riesgos y para planes de igualdad, sin embargo, esos 200.000 euros no los han empleado para ejecutar los programas de fomento y calidad de empleo y formación para el empleo, de los cuales, a fecha 30 de junio, están ejecutados en un 29 por ciento y en un 21 por ciento, respectivamente", ha apuntado.



Por ello, el diputado de Vox ha asegurado que, a la vista de estos números y de continuar así, los extremeños "no van a encontrar trabajo aquí", por lo que ha insistido en que la necesidad de crear más empresas y evitar que éstas se cierren, así como lograr que los extremeños estén formados para los puestos que se ofertan.



Otro factor que Bravo entiende necesario es ejecutar los presupuestos regionales "correctamente", momento en el que ha criticado que el PP, "en vez de estar" con Vox, parece que "está pactando" con el PSOE de cara a los presupuestos de 2025 para seguir con las "mismas políticas que han llevado Extremadura" a la situación actual.



"Los extremeños, en su día y en su momento, votaron un cambio. Creo que fue palmario y que consta ahí en las urnas. Y creo que ahora mismo se están viendo un poco defraudados, engañados, ya que están igual que antes. Desde Vox, desde luego, vamos a estar ahí intentando y seguir trabajando para que esos extremeños, esos 72.500 extremeños, busquen y encuentren trabajo", ha aseverado el diputado de Vox, que ha empezado su intervención condenando el "terrible ataque" de Irán a Israel.