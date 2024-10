La Creex ve una "mala noticia" la caída de afiliados a la Seguridad Social en septiembre

El Secretario General de la CREEX, Javier Peinado, ha reconocido este miércoles que “en Extremadura estamos metidos en la montaña rusa de la estacionalidad, dado el peso de los sectores primario y terciario”, en relación a los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes a septiembre.

Así pues, desde la única organización que representa a todo el empresariado extremeño, tachan de "mala noticia", más que la subida de los inscritos en las listas del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), la caída en más de 4.000 personas de la afiliación.

“Sabemos que septiembre es un mal mes, y se apunta a que no ha sido tan malo como otros años, pero sigue siendo un dato muy negativo”, ha explicado Peinado.

Eso sí, si se mira la evolución anual, y sin echar las campanas al vuelo, se aprecia una buena tendencia, mejor que la media nacional. “Espero y tengo confianza en que eso tenga algo o mucho que ver con que se están haciendo las cosas bien en el ámbito del diálogo social con organizaciones sindicales y Junta”, ha apostillado.

En este sentido, el Secretario General de CREEX ha afirmado que se debe seguir avanzando en el seno de esta concertación “para dar pasos en el cambio de modelo productivo que rompa la estacionalidad, y eso es imprescindible si no queremos que se agraven los problemas demográficos y si no queremos seguir estando al albur de fondos de compensación o cohesión, algo que algunos tachan de limosna, cuando no lo son".

Y es que "nos corresponden en derecho, ya que si hubiese un poco de dignidad en este país se reconocería el agravio histórico que siempre ha sufrido la gente que vive en esta región”, ha concluido, según informa la patronal en una nota de prensa.

Cabe destacar que Peinado ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios tras reunirse con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, para la negociación de los Presupuestos Generales de Extremadura.