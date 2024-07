Extremadura será "solidaria" en reparto menores migrantes, pero reclama medios económicos

En la reunión ordinaria del pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha reiterado el compromiso de la Junta de solidaridad en la acogida de menores migrantes, siempre y cuando disponga de la capacidad necesaria y se le proporcionen los recursos económicos adecuados para garantizar su cuidado.

Para la consejera, es necesario subrayar la solidaridad y el compromiso que Extremadura que responde ante “una necesidad, vigente y vital como es los menores migrantes no acompañados y, como el resto de comunidades autónomas, salvo la abstención de Cataluña, acepta la recepción de menores migrantes en este 2024, siendo en nuestro caso de 30”.

En el contexto del reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, la Junta subraya que “presenta una oposición frontal al reparto por imposición y al reparto singularizado que plantea alguna región”, matizando que es fundamental recordar que las competencias en materia migratoria corresponden al Gobierno central.

La Junta de Extremadura exigen al Gobierno de España “una política migratoria efectiva y el uso de los mecanismos europeos disponibles para el control de fronteras; como ya han realizado otros países de la UE”

Por ello, Extremadura siempre estará favor del diálogo y nunca de la imposición y de singularidad que solicitan algunas CCAA. considera que el Gobierno debe ofrecer "garantías" de que todas las comunidades autónomas contarán con los recursos materiales y económicos necesarios para abordar el problema de manera adecuada y completa.

Extremadura reafirma su disposición a ser solidaria y atender a los menores migrantes, pero insiste que es una competencia del Estado y acuden a la colaboración de las comunidades autónomas para responder ante esta crisis humanitaria; ajustándose siempre a la capacidad disponible.

Además, exige al Gobierno Central hacer uso de los mecanismos europeos para el control de fronteras, como ya han hecho otros países europeos y, responsabilidades en la consignación presupuestaria pues, actualmente es para el primer año que estos menores están en nuestro sistema de protección.

A este respecto, la consejera resalta que dichos menores “no cumplen la mayoría de edad cuando pasa 1 año, hay menores de 6 años”; “exigimos el gobierno financiación para todo el tiempo que pasan los menores en nuestro sistema de protección y para todos los menores que nos traslada el gobierno como adultos y para los que no existe reconocimiento ni financiación del Estado a día de hoy”

En este momento, Extremadura tiene acogidos a 38 menores migrantes no acompañados que el Ministerio no financia, no contempla, ni da respuesta ante ellos.

Con esta postura, la Junta de Extremadura llama a la responsabilidad y a la cooperación intergubernamental para asegurar una atención adecuada y sostenible a los menores migrantes, garantizando que las comunidades autónomas cuenten con los recursos necesarios para afrontar este reto.