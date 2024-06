PP y Vox rechazan Ley de Amnistía, PSOE cree ni es problema y Unidas pide pasar pantalla

Ep

La publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley de Amnistía ha provocado un fuerte rechazo en las filas de PP y Vox en la comunidad autónoma, mientras que el PSOE la defiende porque ha llevado la "concordia" a Cataluña, que "ya no es un problema" y Unidas por Extremadura pide "pasar de pantalla".

Así, el diputado del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha dicho que es un "mal día para todos los españoles", que se han encontrado en el BOE "el pago del alquiler que ha hecho Pedro Sánchez a los independentistas" por su estancia en la Moncloa.

Una ley que considera un "bochorno para todos los extremeños" que genera "españoles de primera y de segunda" por culpa de una PSOE que "mintió" en las elecciones de julio de 2023, cuando dijo que no habría ley de amnistía y ahora la defiende como la "solución" para el 'procés'.

En este sentido, ha pedido a los socialistas extremeños que aclaren "de una vez por todas" si apoyan o no la ley, después de escuchar este pasado lunes a su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, decir que "no le gusta", motivo por el que le ha interpelado por qué sus diputados no votaron en contra en el Congreso.

El motivo, ha dicho, es que el PSOE de Extremadura es "una sucursal de Ferraz, que está a la orden de lo que le dice Pedro Sánchez, en lugar de defender los intereses de todos los extremeños", como sí está haciendo la Junta, al anunciar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad para "defender la igualdad de todos los españoles, para defender los intereses de todos los extremeños".

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Óscar Fernández, ha subrayado que Pedro Sánchez es "el presidente más corrupto de la democracia española" por utilizar la amnistía "a delincuentes, a golpistas, a proterroristas para mantenerse en el poder".

Según Fernández, la aprobación de esta ley es "el caso de corrupción más importante que se ha dado, con diferencia, en toda la democracia española".

Una corrupción que enmarca en el ámbito político, a la que añade la de tipo económico en los que encuadra los asuntos judiciales que afectan a su hermano y a su mujer.

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Piedad Álvarez, ha señalado que "afortunadamente ya Cataluña no es un problema" porque "la concordia, la paz y el diálogo social ha vuelto a imperar en las elecciones catalanas", donde ganó el PSOE, ha remarcado, y donde "ya no se habla de disturbios, de conflictos, de enfrentamientos".

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, espera que tras la publicación en el BOE y la entrada en vigor de la ley se produzca un avance en la resolución del conflicto. "Espero que pasemos ya de pantalla" después de que se haya comprobado que "no se ha roto España".

Así, espera avances hacia "una mejor convivencia" y que suponga "un portazo a lo que fue un proceso bastante negativo para la historia" de España, al tiempo que ha recordado que ha habido "muchas amnistías", entre las que ha citado la que el Gobierno del PP aprobó para "los más ricos de este país, a los que perdonó miles de millones de euros".

Y, De Miguel ha subrayado que "esta amnistía es un mal menor", reconociendo que no es "santo" de su "devoción", pero apuesta por dar "carpetazo ya a este tema y avanzar como país".