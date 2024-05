Centro de salud de Navalmoral y el Urbano I de Mérida cuentan ya con el 'botón del pánico'

Ep.



El centro de salud de Navalmoral de la Mata y el Urbano I de Mérida han sido los primeros en implantar, este miércoles de forma definitiva, el 'botón del pánico', una herramienta que busca prevenir agresiones a los profesionales sanitarios.



La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha visitado este miércoles el Centro de Salud de Navalmoral de la Mata para conocer la puesta en marcha de esta herramienta del Servicio Extremeño de Salud (SES), tras realizar una prueba piloto.



En su intervención, la consejera extremeña de Salud ha abogado por "reprobar cualquier tipo de agresión", tanto a los profesionales sanitarios como a cualquier otro y ha añadido que "no toleramos las agresiones, no las silenciamos y queremos dar la protección que ellos necesitan".



García Espada ha explicado que el Centro de Salud de Navalmoral de la Mata ha sido el primero en contar con este 'botón del pánico', ya que han "detectado que es el centro con mayor incidencia por población", tras lo que ha avanzado la intención de la Junta de Extremadura de extenderlo a las ocho áreas de salud de la región, con el objetivo de completar el despliegue de esta herramienta a lo largo del mes de junio en lo que respecta a la Atención Primaria.



Posteriormente, ha señaló, comenzará el pilotaje del 'botón del pánico' en los hospitales extremeños, "porque no es la misma forma de implementación".



Cabe destacar que todos los profesionales de Atención Primaria de las áreas de Navalmoral de la Mata, Mérida, Plasencia y Coria ya han recibido la formación necesaria para el uso del botón del pánico y los de las otras cuatro áreas, que son Badajoz, Cáceres, Llerena-Zafra y Don Benito Villanueva, comenzarán la formación a partir de la próxima semana.



García Espada espera que los profesionales sanitarios no tengan que usarlo, "aunque la realidad no evidencia eso", ya que, "en el año 2023 hubo más de 130 agresiones, de las que 88 fueron verbales y el resto físicas" y de momento, en el año 2024 "se han producido 12 agresiones verbales y 4 físicas".



FUNCIONAMIENTO



Aunque la consejera no ha querido desvelar cómo funciona esta herramienta "para la máxima protección del sanitario", sí ha indicado que una vez activada, la alarma avisa a los profesionales de las consultas colindantes para que puedan ofrecer un primer auxilio al compañero agredido.



Al mismo tiempo, ese aviso también llega a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que se personen en el menor tiempo posible en el centro de salud para socorrer al sanitario.



"Queremos dar pasos firmes y sobre seguro" porque cualquier tipo de agresión "nos parece intolerable y nuestra obligación es que los profesionales se sientan protegidos", ha concluido la titular de Salud.