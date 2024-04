La Junta presentará en las próximas semanas el nuevo Mapa de la Formación Profesional

La Consejería de Educación de la Junta va a presentar en las próximas semanas el nuevo Mapa de la Formación Profesional en Extremadura, elaborado tras el proceso de escucha a la comunidad educativa, en el que han participado tanto centros educativos como empresas de la región.



Así lo ha avanzado este viernes la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, quien ha asegurado que la Formación Profesional Dual será "clave" para fijar la población en las zonas rurales de la región.



De este modo lo ha planteado la titular extremeña de Educación durante la inauguración de la I Feria de Educación y Comercio Ciudad de Llerena, en la que casi 400 alumnos de centros educativos han conocido la oferta formativa de la zona.



"Desde la Consejería vamos a poner todo de nuestra parte para que conozcáis las oportunidades que tenéis, porque tenemos que brindaros la oportunidad de que todos aquellos que os queráis quedar en nuestra tierra, lo hagáis, pero siendo conscientes de las posibilidades y de las opciones de futuro que tenemos", ha precisado Vaquera.



La Formación Profesional será dual en su totalidad a partir del próximo curso 2024/2025 en Extremadura y eso va a abrir las posibilidades de ver in situ qué es lo que puede ofrecer ese trabajo, si gusta o no gusta. "Y le va a ofrecer al empresario, al comerciante, poder formar trabajadores a su medida en el seno de su empresa. Va a ser una gran oportunidad para todos vosotros", ha añadido.



Además, para facilitar los trámites burocráticos, la Consejería de Educación trabaja en la elaboración de un convenio marco que simplifique el proceso de adhesión de empresas a la formación dual de los alumnos, según informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



Por tanto, la consejera espera que las empresas de las zonas rurales de Extremadura se acerquen a la Formación Profesional Dual, pues no hay que olvidar que "el trabajo lo dan los comercios, las pequeñas empresas, los talleres". "Tenemos microempresas o empresas en las que solo hay un trabajador; por eso es tan importante saber lo que necesitamos en nuestro territorio", ha aseverado.



Por último, Vaquera ha dado la enhorabuena al Ayuntamiento de Llerena por la iniciativa de crear un evento en el que los alumnos puedan conocer la oferta formativa de la zona en la que viven y acercarse al emprendimiento. "Era el momento idóneo para que la empresa se acercara a la educación y a los estudiantes y a un mundo como el de la Formación Profesional y las empresas", ha sentenciado.