PP, Vox y Unidas critican el nuevo retraso del AVE extremeño

Los grupos parlamentarios de PP, Vox y Unidas por Extremadura han coincidido criticar el posible nuevo retraso del AVE a Extremadura, que se concluiría en 2032, mientras que el PSOE insiste en el "firme compromiso" que el Gobierno central tiene con el tren en la región.

De esta forma se ha pronunciado los portavoces de los grupos parlamentarios, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa este martes en Mérida, sobre las informaciones que apuntan a que la finalización del AVE a Extremadura se produciría en 2032 debido al retraso de los trámites en el tramo de Castilla La Mancha.

Ante esta informaciones, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha considerado que se trata de "una mala noticia que vuelve, una vez más, a dibujar lo que le importa a Pedro Sánchez de Extremadura, que es nada", tras lo que ha apuntado que "han tardado poco más de cien días en venir a retrasar la fecha del AVE, de 2030 a 2032", ha lamentado.

"Ese es el compromiso real del Gobierno de Extremadura", ha señalado el portavoz del PP, quien ha instado al Gobierno a "dar explicaciones de por qué se retrasa", y de "¿por qué no aceleran el tramo de Castilla-La Mancha?", una región en la que, según ha recordado, gobierna el PSOE.

En ese sentido, Sánchez Juliá ha planteado que "si tiene problemas internos el PSOE entre Page y Pedro Sánchez, los que no vamos a pagar el peaje somos los extremeños, con un agravio más", sino que lo que Extremadura necestita "son soluciones y un tren que una Madrid con Lisboa, un AVE, que es lo que se nos prometió, y que pase por Extremadura".

Así, el portavoz parlamentario del PP ha avanzado que la Junta de Extremadura "ya ha solicitado una reunión con el Ministerio para que den las explicaciones oportunas", y ha confiado en que puedan "dar explicaciones y en garantizar las fechas de ejecución de la infraestructura del AVE en Extremadura", ha concluido Sánchez Juliá.

VOX HABLA DE "UNA MENTIRA MÁS"

Por su parte, el portavoz de Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, ha considerado que el AVE extremeño supone "una mentira más para todos los extremeños, del Gobierno de Sánchez y del Gobierno de Podemos", y es "una muesca más en esta sarta de mentiras que estamos soportando desde hace demasiados años ya".

"No les interesamos en absoluto", ha aseverado el portavoz parlamentario de Vox, quien ha considerado que al Ejecutivo de Pedro Sánchez "les interesan los independentistas, les interesan aquellos que les van a dar el Gobierno".

En ese sentido, "los extremeños, como no tenemos esos siete votos que necesita Sánchez para seguir siendo presidente, pues no les interesamos y las infraestructuras que deberían venir a Extremadura irán a otros lados", ha alertado Fernández Calle, tras lo que ha lamentado que "el Gobierno del PSOE y de Podemos lo que hacen es dilatar constantemente, porque no tiene ningún interés en que realmente el AVE llegue a Extremadura.

IRENE DE MIGUEL

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura ha señalado que están "muy cansadas de las promesas, de los calendarios que nunca se cumplen", así como "de la patada hacia adelante que supone todo lo que tenga que ver con el ferrocarril extremeño".

De Miguel ha considerado que la nueva fecha de 2032 le "parece ya pues una falta de respeto al territorio", ya que a su juicio, "no puede ser que en 2024 se nos esté diciendo que va a ser casi más de una década, lo que va a tardar el tren rápido en llegar", tras lo que ha considerado que "el AVE no va a ser una realidad, como tal lo conocemos".

Para Unidas por Extremadura, la región necesita un tren "rápido", "ecológico y sostenible", que sea "asequible a todos los bolsillos", ya que "no vaya a ser que cuando llegue el AVE resulta que solo puedan ir en él los políticos que tienen que ir a Madrid", ha dicho.

"Nosotros queremos un modelo de ferrocarril convencional, que sea rápido, confortable, asequible a todos, pero que vertebre el territorio", ha reivindicado Irene de Miguel, quien ha considerado que se está "poniendo mucho esfuerzo y mucho énfasis en la conexión con Madrid" y están "abandonando otras conexiones sumamente importantes para nuestro territorio, como las mercancías la recuperación de la Vía de la Plata o una red de cercanías "real y útil", ha señalado.

Por todo ello, Irene de Miguel ha concluido tachando de "una falta de respeto" al territorio por este nuevo plazo que a su juicio, "como todos los demás se va a incumplir", ha concluido.

EL PSOE REAFIRMA EL COMPROMISO DEL GOBIERNO

Finalmente, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha apuntado que "no ha habido ningún anuncio por parte del Gobierno de que los plazos anunciados se vayan a ver alterados en Extremadura", tras lo que ha reafirmado el "firme compromiso" del Gobierno de España con el tren extremeño.

"La verdad es que desconocemos qué ha cambiado acerca de los anuncios del AVE en Extremadura", ha admitido Piedad Álvarez, quien ha reafirmado el "compromiso" del ministro de Transportes, Óscar Puente, "con Extremadura y con seguir avanzando en los plazos del AVE, seguir continuando con ese desarrollo en Castilla-La Mancha".

En cualquier caso, Álvarez ha instado a no olvidar que "aquella declaración de impacto ambiental se olvidó y decayó por culpa de la desidia del Gobierno del PP, de Mariano Rajoy", frente a lo cual, ha reiterado el "firme compromiso" del Gobierno de Pedro Sánchez con Extremadura, "en seguir avanzando, desde luego sin titubeos y con absoluta lealdad a Extremadura, en estos pasos", ha dicho.

"Sabemos que ha habido retrasos, y ojalá, como todos deseamos, se hubiesen cumplido los compromisos", ha apuntado la portavoz socialista, quien ha señalado que según su conocimiento, "no ha habido ningún anuncio por parte del Gobierno de que los plazos anunciados se vayan a ver alterados en Extremadura", ha concluido.