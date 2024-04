Extremadura pide una reunión a Transportes por el "retraso" al 2032 del AVE a la región

La Junta de Extremadura ha solicitado una reunión al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que "aclare los motivos del retraso hasta 2032" de la finalización de la línea de alta velocidad (AVE) en la región, al tiempo que ha asegurado la Comunidad Autónoma "no va a consentir más excusas".

Así de tajante se ha mostrado este martes el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, en declaraciones a los medios de comunicación en Mérida, ante los cuales ha señalado que "no entendemos por qué el Ministerio anuncia esta nueva fecha como finalización de esta infraestructura".

Y es que, a su juicio, "no se pueden consentir más excusas, ni del Gobierno, ni de Delegación del Gobierno en la región", ya que se trata de una infraestructura "que estaba contemplada y así nos lo han venido anunciando en la red básica con un horizonte temporal en 2030 y no hay excusas de ningún tipo para que se anuncie este retraso".

Igualmente, el titular extremeño de Transportes ha afirmado que "nos prometieron una infraestructura, una línea de altas prestaciones y hoy se despachan con una electrificación de la línea convencional en el año 2027".

En este sentido, el Gobierno de Extremadura "no" va a permitir "más excusas" ha abundado, al tiempo que ha aseverado que "no podemos consentir que nos pongan más piedras para el desarrollo de nuestra tierra", "Extremadura no merece este trato", ha insistido Martín Castizo.

El consejero también ha recordado, a preguntas de los periodistas, la reunión mantenida con el Gobierno de Castilla - La Mancha y al término de la cual se pidió al ministerio "que no hubiera más retrasos" en este corredor, según informa la Junta.

No obstante, el titular extremeño de Transportes ha explicado que en el tramo de Castilla - La Mancha "está todo por hacer", por lo que se demandó que "si había algún obstáculo en el planteamiento para licitar las obras, que se empezara, al menos, por lo que sí estaba claro", y se pidió que se acometiera la obra por tramos para avanzar y no verse más retrasada.