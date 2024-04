Guardiola acudirá al Senado para "defender a Extremadura" ante impacto de Ley de Amnistía

Ep.



La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha confirmado este martes que acudirá al Senado para "defender a Extremadura, como no puede ser de otra manera", ante el impacto que pueda tener la Ley de Amnistía para las comunidades.



Así lo ha señalado Guardiola a preguntas de los periodistas este martes en rueda de prensa en Mérida ante el informe que la ponencia de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado elaborará sobre el impacto autonómico de la Ley de Amnistía.



Una ley ante la que María Guardiola ha reiterado que es "totalmente inconstitucional y que rompe el principio de igualdad, la solidaridad y que quiebra los pilares de nuestra Constitución", ha reafirmado.



En ese sentido, la presidenta extremeña ha avanzado que va "a esperar a que se realice el informe", tras lo que ha resaltado que si estará "presente en el Senado para defender a Extremadura, como no puede ser de otra manera", ha concluido.



FINANCIACIÓN AUTONÓMICA



Por otra parte, y respecto a la negociación del modelo de financiación autonómica, Guardiola ha reiterado que la ley establece que "haya una conferencia de presidentes y que a partir de ahí se convoque al Consejo de Política Fiscal y Financiera para que en un foro multilateral se hable de los recursos que tiene que repartir el Estado entre los diferentes territorios".



Ante esta situación, la presidenta de la Junta ha reafirmado que "Extremadura tiene muy clara cuáles son sus exigencias, cuáles son sus necesidades", por lo que van "a seguir insistiendo en ese sentido".



Así, ha apuntado que "el tema del concierto catalán que ahora están exigiendo y por el que parece que va a pasar el Gobierno de Sánchez nos parece un auténtico despropósito", por lo que desde Extremadura van "a pelear para que esto no sea así porque".



Y es que, según ha señalado, comunidades como Extremadura "especialmente, se van a ver muy perjudicadas con este tipo de excesiones, absolutamente injustas y fuera de la ley", ha resaltado.



RECURSO AL TC



Finalmente, y respecto al anunciado del Gobierno de que recurrirá al Tribunal Constitucional las normas de CCAA que pretendan derogar las leyes de Memoria Democrática, María Guardiola ha defendido que "la reparación y la concordia no deben tener color político".



Ante esta situación, la presidenta extremeña ha reafirmado el compromiso de la Junta de Extremadura con "la dignidad de las víctimas y de sus familiares, de todas las víctimas", ha resaltado.



"Nosotros lo que queremos es trabajar para reparar la dignidad y la memoria de todas las víctimas", ha concluido.