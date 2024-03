PSOE registra alegaciones al borrador de la orden de becas complementarias en Extremadura

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha afirmado este viernes que las alegaciones al borrador del proyecto de orden de ayudas complementarias de enseñanzas universitarias de Extremadura se presentan “fruto de la preocupación que tenemos desde nuestro grupo por la deriva que están tomando las políticas educativas del Partido Popular, del Gobierno de Extremadura de coalición de la derecha y la ultra derecha”.

Y es que, a su entender, se trata de unas políticas educativas “que no tienen en cuenta los principios de equidad e igualdad en las distintas convocatorias que poco a poco vamos conociendo”. En este sentido, considera que suprimir los requisitos de renta en unas ayudas, en una convocatoria de becas, significa “ni más ni menos que privar de las mismas oportunidades a todo el alumnado sea de donde sea y venga de la familia que venga”.

Así pues, la diputada socialista ha explicado a los medios de comunicación que esto mismo que está intentando llevar a cabo con las becas universitarias “también lo han avanzado para las enseñanzas de primer ciclo de educación infantil de 0-3 años en el que también han anunciado unos cheques de ayuda de 200 euros independientemente de donde vivan las familias e independientemente de las rentas familiares”.

Además, según la presidenta del Grupo Socialista, “todo el mundo sabe que una cuestión que influye en el rendimiento académico de un alumno o una alumna es precisamente las condiciones socioeconómicas, las condiciones familiares en las que el alumno o la alumna haya podido vivir, crecer o desarrollarse”.

Por tanto, lo que pretenden las becas es precisamente contrarrestar esta desigualdad para que todo el alumnado tenga la misma igualdad de oportunidades venga de donde venga y que así la educación sea efectivamente “ese ascensor social en el que creemos plenamente los socialistas”.

En cuanto a las alegaciones presentadas, se introduce un nuevo artículo en la orden para introducir dos modalidades de becas. Una modalidad A basada únicamente en el rendimiento académico y una modalidad B basada en el criterio de rentas, según informa el Grupo Parlamentario Socialista en una nota de prensa.

Además, se modifica el artículo 4 que es el relativo a los requisitos que tiene que cumplir el alumnado para ser beneficiario de estas ayudas, siendo ahí, ha indicado Álvarez, “donde queremos introducir el criterio de rentas, diciendo que para poder beneficiarse de estas ayudas debe haber sido beneficiario de las ayudas de excelencia del Ministerio y también de las de rentas”.

También se pretende modificar el artículo 5 relativo a la cuantía de las becas, “manteniendo los 2.500 euros que propone el gobierno PP-Vox de la Junta de Extremadura, pero lo hacemos condicionándolo a la nota del alumno y también a la renta familiar, de manera de que 8,5 a 10 va una gradación de notas que debe ir en ascenso la cuantía de la beca”.

Por último, se modifica el artículo 9 de este proyecto de orden que modifica que estas ayudas deban ser compatibles con otras ayudas. “Si lo que quieren crear son unas becas universitarias que lo hagan lo que no pueden hacer es un proyecto de orden de ayudas complementarias y luego decir que estas ayudas son incompatibles con las ayudas del Ministerio o de cualquier otra entidad pública, si son complementarias deben complementar otras ayudas”.

De esta manera, ha continuado Álvarez, “pretendemos detener una injusticia en materia educativa que, como ustedes saben, ya arrancó suprimiendo la gratuidad y la universalidad de los comedores y las aulas matinales que lo que se pretendía era incluirlo, no como servicios complementarios, sino como servicios educativos.

"ATRACO A LAS CLASES MEDIAS"

En este punto, la diputada socialista ha subrayado que “seguimos con el atraco a las clases medias con el perdón de esos 70 millones de euros a los ricos de Extremadura diciendo que no iban a tener que pagar el impuesto de Patrimonio ni el impuesto a grandes tenedores de viviendas ni tampoco el de coches contaminantes”.

Para Álvarez, “lo que están haciendo lo que están dirigiendo es que la educación y las becas no sean una herramienta para mejorar la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas” y por ello el Partido Socialista va a estar enfrente de estas políticas que no garantizan la equidad, que privan de la igualdad de oportunidades y que no van en función de la igualdad.

“Mientras el Partido Popular y Vox se dedican a crispar cada vez más el clima político aquí en la Asamblea de Extremadura y fuimos testigos del pleno bronco que se celebró el pasado 8 de marzo, mientras ellos quieren crispar el orden social, el Partido Socialista hace su trabajo que es contribuir y mejorar la vida de los extremeños y las extremeñas y fundamentalmente de aquellos que más necesitan la política para mejorar sus vidas, que son los hijos y las hijas de las personas de las clases más desfavorecidas que son a los que hay que garantizarle un futuro mejor”, ha concluido.