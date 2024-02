PP: No aceptadas enmiendas porque son más de lo mismo o ya están reflejadas en las cuentas

Así, lo ha subrayado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha replicado a las críticas sobre la falta de diálogo en la confección de las cuentas por parte de los partidos de la oposición, PSOE y Unidas por Extremadura.

En este sentido, ha reiterado que podría haberse incorporado "todo aquello que siga el espíritu de esta presupuesto", pero PSOE y Unidas por Extremadura sólo han mirado el "cortoplacismo" y a "colgarse la banderita de un grupo parlamentario".



El portavoz del PP ha recalcado que este gobierno no va a "volver para atrás", porque los extremeños lanzaron el "mensaje" en las elecciones de mayo de 2023 de que "no quieren más de lo mismo", y sin embargo, las enmiendas de la oposición son "más de lo mismo".



Respecto a que lo que han argumentado ambos partidos, sobre que habían copiado enmiendas ya presentadas el año pasado por el PP, y que también han sido rechazadas, Sánchez Juliá ha matizado que ésto demuestra "que no trabajan, que no tienen proyecto político propio" y, ha aclarado que, "gran parte" de estas propuestas están reflejadas en los presupuestos, en este caso, no con partidas "con nombre y apellidos", sino "genéricas".



Para Sánchez Julián, hoy es "un gran día para Extremadura" y que el Grupo Parlamentario Popular está "muy satisfecho" con unos presupuestos con los que la región "crece", pues son los "más altos" y los "más sociales de la historia", así como "bajan los impuestos a todos los extremeños".



Además, ha resaltado que las cuentas "van a estar bien gestionadas", pues están "en buenas manos", que es lo que va a "beneficiar a todos los extremeños", porque recogen lo que "demandaron en las elecciones de mayo de 2023", fruto de la "escucha activa" de María Guardiola.

A este respecto, el portavoz del PP ha recalcado que los PGEs 2024 son los "más altos, más sociales y con la mayor bajada de impuestos de nuestra comunidad con los que Extremadura crece", afirmando que "los extremeños van a ver como sus servicios públicos aumentan: tendrán más médicos y más profesores, esperarán menos para recibir las prestaciones a la dependencia, más ayudas para los autónomos, agricultores, ganaderos, más igualdad, más derechos y menos impuestos".

Sánchez Juliá ha añadido que se han aprobado unos presupuestos para que Extremadura tenga un futuro próspero, recalcando que "estos presupuestos, este gobierno sólido y esta gestión más pronto que tarde va a dar sus frutos. Una cosecha por y para los extremeños".

Y, Sánchez Juliá ha concluido que, en estos meses de gobierno de María Guardiola, los extremeños han visto como les han bajado los impuestos, y ahora con nuestra presidenta alzando la voz, reclamando en Madrid lo que siempre le ha pertenecido a nuestra región y con los mejores presupuestos aprobados, Extremadura crecer y contará en España.