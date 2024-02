De Miguel: El Ejecutivo Regional con rechazo sus enmiendas no escucha parte sociedad

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, sobre los PGEx aprobados este viernes, ha criticado a la Presidenta de la Junta, María Guardiola pues "cuando nos dice a los grupos políticos que ella quiere diálogo, entendimiento y consenso en esta cámara y no aprueba ninguna enmienda de la oposición el diálogo, el consenso y el entendimiento no lo entendemos así".

Según De Miguel, "no es que nos hayan tirado 268 enmiendas a Unidas por Extremadura sino a parte de la sociedad extremeña a la que no escuchan: no escuchan a la Federación de Asociaciones Juveniles; no escuchan a la Asociación de Padres y Madres; no escuchan a los sindicatos de trabajadores; no escuchan a parte de las organizaciones agrarias; no escuchan a la plataforma por una sanidad pública en Extremadura; no escuchan a la Asociación de Donantes de Sangre; no escuchan a las ONG de cooperación al desarrollo; no escuchan tampoco a los ayuntamientos y a ciudadanos de a pie que se han dirigido a nosotros y nosotras para que transmitiéramos sus necesidades a través de estas enmiendas al Ejecutivo".

Junto con ello, ha criticado las palabras de la Consejera de Hacienda criticando que "si presentar 268 enmiendas es no querer construir Extremadura no entendemos al Partido Popular", defendiendo que "no sé que esperaban entonces de un partido como Unidas por Extremadura cuyo ánimo es mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas, y eso se puede reflejado en las enmiendas que hemos presentado".

Además, la portavoz ha indicado que, su grupo había presentado enmiendas idénticas a las registradas por el PP el pasado año, como por ejemplo, la petición de un retén de bomberos en la jara, cuestionando que "ni siquiera lo hayan apoyado, significa que el Partido Popular en la oposición defiende unas cosas y cuando gobierna se le olvida totalmente lo que ha estado defendiendo", por tanto cree que "decir que son enmiendas que no vienen a construir significa que cuando ellos estaban en la oposición, ¿Tampoco querían construir?"

De Miguel ha señalado que "PP y Vox se han negado a que los comedores sean gratuitos y universales, que haya también en secundaria; a que haya más centros de salud en municipios que no tienen o cuyos centros de salud se caen a cachos; a que no haya avances en la ayuda a domicilio, que tiene que ser municipal y dejar de estar privatizada, y sobre todo, a mejorar las condiciones de las trabajadoras de la ayuda a domicilio; se han negado a que haya inspecciones en el campo para garantizar precios justos a los agricultores; se han negado el apoyo al cooperativismo".

Con ello, la portavoz ha afirmado que "se han negado a 268 enmiendas que venían inspiradas por las verdaderas necesidades del pueblo extremeño", denunciando que "eso sí, han aprobado una enmienda, 100.000 euros para la unidad de España", recriminando que "para eso sí hay dinero y sí hay voluntad política.

Y, ha concluido que "no habido un Pleno más inútil en esta cámara en los ocho años que llevo de diputada: esto ha sido una pérdida de tiempo y un gasto económico para los extremeños y las extremeñas. Han frustrado las expectativas de esas asociaciones, colectivos, organizaciones, ayuntamientos, vecinos... que se han reunido con nosotras para poder alzar su voz en esta cámara".