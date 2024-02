PSOE: Por primera vez, Junta no aprueba ni una sola enmienda de la oposición a los PGEx

Tras la aprobación de los PGEx 2024, el portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Juan Ramón Ferreira, ha denunciado que “es lamentable que, por primera vez en democracia, la Junta de Extremadura de María Guardiola y Vox no hayan aprobado en el pleno ni una sola de las casi 1.000 enmiendas parciales que la oposición ha presentado a los presupuestos regionales”.

En este sentido, Ferreira ha denunciado “la falta de respeto del gobierno de coalición de ultraderecha hacia los extremeños y extremeñas”.

Para el portavoz socialista, esta aprobación “confirma la sólida y fuerte alianza de la ultra derecha de Vox con el PP y, sobre todo, pone de manifiesto la nula capacidad de diálogo y acuerdo de María Guardiola”.

En ese sentido, el diputado socialista ha explicado que es la primera vez que en Extremadura el gobierno regional “no habla con los grupos de la oposición antes de presentar los presupuestos”.

Además, ha añadido que es la primera vez que se intenta retorcer el reglamento para “tumbar gran parte de las enmiendas de la oposición para evitar su debate” y es la primera vez que no se aprueba ni una sola enmienda en el pleno de debate.

Por todo ello, Ferreira ha sentenciado que “la señora Guardiola no quiere escuchar, no quiere acordar y no quiere sumar para que entre todos y todas hagamos avanzar Extremadura”.

Además, ha señalado que “María Guardiola suma otra mentira más a su mochila, ha hecho todo lo contrario que anunció hace solo unos meses y estas cuentas ni son las del diálogo, ni las del entendimiento, ni las del consenso, al contrario, son las del veto, las de la falta de transparencia y las del rodillo de la derecha y la ultra derecha”.

Según el portavoz socialista, estas cuentas son poco ambiciosas, están repletas de recortes y mentiras y solo benefician a los que más tienen “castigando, a la vez, a las clases medias y trabajadoras de Extremadura”.