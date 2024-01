Guardiola: Sentencia TSJEx Elysium "deja patente que al PSOE le pudo ansia electoralista"

Ep.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha aseverado este jueves que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que anula el decreto que aprobaba las obras del complejo Elysium City "deja patente que al PSOE le pudo el ansia electoralista" en este proyecto, pero "ni aún así fueron capaces de tener a su lado a la ciudadanía".



María Guardiola se ha pronunciado de esta forma en el pleno de este jueves en la Asamblea de Extremadura, a raíz de una pregunta del PSOE sobre las razones que "llevan a la Junta de Extremadura a anunciar públicamente que no va a recurrir la sentencia" del TSJEx sobre el proyecto de Elysium City en Castilblanco.



En la formulación de su pregunta, la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha considerado que Guardiola "no tiene proyecto para Extremadura y el problema es que tampoco quiere utilizar el proyecto del anterior ejecutivo" socialista, de ahí que no quiera recurrir esa sentencia del TSJEx que según ha recordado, "no es firme".



La presidenta del Grupo Socialista ha señalado que esta sentencia "en primer lugar, confirma la utilidad de la Ley de Grandes Instalaciones de Ocio (Legio)", además de que "no cuestiona la viabilidad de este proyecto", y que también "asegura que el proyecto respeta la cepa colindante", ha dicho.



Álvarez ha señalado que el Gobierno de la Junta de Extremadura "conocen perfectamente diferentes soluciones para arreglar este asunto, para seguir adelante con un proyecto tremendamente necesario" para esta zona de la provincia de Badajoz, que según ha dicho, crearía 26.000 empleos en la zona, ha dicho.



Así, la diputada socialista ha preguntado a Guardiola si tiene "otra alternativa para crear ese futuro en esas comarcas de Extremadura y en el mundo rural", tras lo que le ha recordado que esa sentencia del TSJEx puede ser recurrir "en casación en el Tribunal Supremo y continuar con el proyecto", ha resaltado.



El problema, a juicio de Piedad Álvarez, es que la presidenta de la Junta "no cree en este proyecto, igual que no cree en ninguno de los proyectos que ha heredado y este proyecto lo tilda usted nada más y nada menos que de castillos en el aire", ha lamentado la diputada socialista, quien ha reafirmado que este proyecto "es real, como son reales todos aquellos proyectos que ustedes denominan maquetitas", entre los que ha citado la Gigafactoría de Navalmoral, el matadero de Zafra, Amazon en Badajoz o la fábrica de diamantes sintéticos en Trujillo, entre otros.



También es "real y factible", ha aseverado Álvarez, "el proyecto de regadío de Tierra de Barro con el que están manoseando el futuro" de esta zona, ha señalado la diputada socialista, "no se trata de inseguridad jurídica", sino de la "inseguridad personal" que a su juicio tiene la propia Guardiola "porque no confía en esta tierra", mientras que los socialistas extremeños van "a seguir defendiendo este proyecto", ha concluido.



GUARDIOLA CRITICA QUE EL GOBIERNO DEL PSOE ACTUÓ "BOCHORNOSAMENTE"



En su respuesta, Guardiola ha lamentado que el anterior Gobierno socialista de la Junta de Extremadura "actuase bochornosamente" sobre este proyecto Elysium City, "como refleja la contundente decisión judicial", que según ha recordado, "señala una total ausencia de información en materia de gestión energética y ambiental".



Guardiola ha señalado que preside la Junta de Extremadura "para dar certezas a las empresas, para abrirles las puertas, para simplificar y para acelerar su aterrizaje en esta tierra", tras lo que ha aclarado que no están "para hacer maratones judiciales, además sabiendo que no vamos a ganar porque desde el inicio no hubo la más mínima seriedad", ha asegurado.



"Aquí no estamos para laberintos legales", ha reafirmado la presidenta extremeña, quien ha lamentado la "imagen bastante borrosa" que este asunto ofrece "de lo que debe ser la seguridad jurídica, de lo que debe ser la estabilidad y la gestión de buen gobierno", ha dicho.



Guardiola ha considerado que "los tribunales merecen respeto y rigor legislativo", tras lo que ha señalado que ella no puede "cargar sobre mis hombros con su mochila de promesas incumplidas y de proyectos abandonados", ya que se "hundiría tres metros bajo el suelo".



La presidenta extremeña ha considerado que esta sentencia del TSJEx les "debería hacer ver" a los socialistas que "las cosas no se hacen así, con prisa, sin garantía, de manera tan sumamente irresponsable", tras lo que ha señalado que la Junta de Extremadura "no está aquí para lavarles la conciencia ni para arreglar lo que ya nació roto", ha dicho.



En ese sentido, ha aseverado que los socialistas "saben perfectamente que dieron luz verde a un plan de ordenación a sabiendas de que faltaban los requisitos exigidos", tras lo ha añadido que la sentencia "deja patente que al PSOE le pudo el ansia electoralista", pero "ni aún así fueron capaces de tener a su lado a la ciudadanía".



"Apúntenlo en un papelito, porque de los errores se aprende", ha espetado Guardiola a la diputada socialista, a la que ha explicado que el Gobierno de la Junta de Extremadura "va a impulsar el desarrollo económico y va a impulsar los proyectos empresariales que atraigan población y visitantes a esta tierra", algo que va a hacer "observando y cumpliendo el ordenamiento jurídico y velando por el interés general".



En ese sentido, el Ejecutivo regional va a "garantizar certezas para los inversores, y no cuentos de la lechera", tras lo que ha reafirmado que van a poner "todo el empeño en la iniciativa privada en Castilblanco", pero lo harán "con la transparencia, la responsabilidad y con la ambición que no tuvo el Gobierno anterior del PSOE", ha reafirmado.



"Yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza, a mí me daría mucha vergüenza leer una sentencia así en contra de las decisiones de mi gobierno", ha señalado Guardiola, quien se ha preguntado si las palabras de la diputada socialista "son guiadas por la soberbia o por la falta de pudor", ha concluido.