Garriga desliga el futuro del Gobierno extremeño de la situación nacional con el PP

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha desligado el futuro del Gobierno extremeño (entre PP y la formación de ultraderecha) de la situación que vive su partido con el PP a nivel nacional, en tanto que no tiene "ninguna duda" de la "palabra" de la presidenta de la Junta, María Guardiola, y de que ésta "va a cumplir con todo" lo suscrito en el acuerdo de gobernabilidad en la comunidad.



"No, nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones ya... Nosotros tenemos un compromiso con los extremeños, un compromiso suscrito con el PP y confiamos en la palabra de la señora Guardiola y del PP de que aquí se va a protagonizar ese cambio que nosotros hemos garantizado a los extremeños, y no tenemos duda de su palabra y de que va a cumplir con todo aquello que suscribimos en su momento", ha señalado a preguntas de los medios en Mérida sobre si afecta la situación nacional de PP y Vox al futuro del Gobierno extremeño.



En este sentido, durante una visita este martes en Mérida para reunirse con miembros de Vox Extremadura, Garriga ha confiado "sin duda alguna" en que el PP en la comunidad va a "cumplir" con el pacto de gobierno suscrito con Vox en una legislatura que va a ser "compleja pero necesaria para revertir tantos años de políticas que lo único que han hecho ha sido condenar a la precariedad a los extremeños".



"Tenemos una oportunidad histórica y por Vox no será, vamos a aprovechar esta oportunidad y a demostrar que es posible y que vamos a protagonizar esos cambios que merecen nuestros compatriotas", ha insistido Ignacio Garriga, quien ha valorado los Presupuestos de Extremadura aprobados recientemente por el Consejo de Gobierno de la Junta.



"Hoy empezamos con unos presupuestos y mañana será con otras políticas e irá avanzando (el acuerdo de gobierno)... Lo que no tiene nada que ver y lo que sí denunciamos es cómo el señor Feijóo convoca a los españoles mintiéndoles a manifestaciones los domingos y el lunes suscribe pactos con el separatismo en el Congreso de los Diputados repartiéndose comisiones", ha dicho.



PRESUPUESTOS "HISTÓRICOS"



Durante su comparecencia ante los medios, Garriga ha dado así la "enhorabuena" al Gobierno de la Junta de Extremadura por la aprobación del proyecto de ley de los Presupuestos autonómicos (PGEx) para 2024, que son "históricos gracias a Vox" y que han llevado el "sentido común" a Extremadura y que "ponen el primer paso para ese gran cambio prometido a los compatriotas y que se está llevando a término desde el Gobierno de la Junta".



En este sentido, ha destacado además que son unos presupuestos que "por fin van a desalojar de una vez por todas al socialismo de la región", así como que "gracias" a Vox protagonizan una bajada de impuestos que "hace 40 años no se hacía" en Extremadura y que van a "favorecer" a las clases medias y populares, rebajando el IRPF y con la eliminación del impuesto de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, y con la ayuda a emprendedores con la "cuota cero" para autónomos para "generar empleo y dinamismo económico" en la comunidad.



"Unos presupuestos también que avanzan en lo que Vox lleva denunciando desde hace muchísimo tiempo, que es ese gasto superfluo", ha resaltado Garriga en alusión a la reducción del gasto en subvenciones a los sindicatos contemplado en los PGEx 2024 y que, tal y como ha subrayado, "va a ir a más en los próximos años de la legislatura".



También ha valorado que se trata de unos Presupuestos de Extremadura que encierran "mayor inversión en política social", y donde se "protege" a la familia y a la cultura, a la vez que acompañan al sector de la tauromaquia.



"Unos presupuestos que gracias a Vox se evidencia que cuando hay voluntad política los presupuestos pueden estar al servicio de las necesidades de la gente corriente, en este caso de los extremeños", ha sentenciado.



LARGA VIDA AL GOBIERNO EXTREMEÑO



Por otra parte, preguntado por los medios sobre si augura 'larga vida' al Gobierno de Extremadura entre PP y Vox, Garriga ha indicado que "eso lo dirán los electorales" y que aspira a que Vox "la próxima vez no esté en una consejería sino que esté en una Presidencia y por qué no con una mayoría absoluta".



"Hay que ser audaces, hay que ser ambiciosos y estoy convencido de que el gran trabajo que estamos demostrando (Vox) desde Extremadura y desde muchas otras regiones de España van a despertar esa ilusión en los españoles de que es posible construir una alternativa con decisión, con principios y sobre todo con sinceridad y valentía", ha dicho, porque "no vale denunciar una cosa y hacer la contraria como está haciendo el PP".



En este sentido, ha destacado que el "gran valor" que Vox está aportando desde los gobiernos regionales, en el Congreso de los Diputados y también con la labor de sus diputados en los Parlamentos autonómicos es que "lo que decimos nos lo creemos y que lo que denunciamos lo denunciamos en los tribunales, en los parlamentos... no como otros que se llenan la boca de hablar de que Pedro Sánchez y de los separatistas pero luego en cuartos oscuros suscriben pactos con ellos para repartirse el dinero de los españoles".



ENMIENDA DE TOTALIDAD DEL PSOE



Finalmente, preguntado sobre la enmienda de totalidad registrada por el PSOE a los PGEx 2024, tras rechazar entrar "al fondo" de la cuestión, ha afirmado que su partido en la comunidad le ha informado "bien" de que dicha enmienda socialista "no se sustenta por ningún lado" y "miente sobre las cantidades y sobre lo que están diciendo".



"Por lo tanto, ellos (los socialistas) lo único que pretenden es despistar a los extremeños y desviar el foco de que gracias a Vox hay unos presupuestos que nunca antes en esta región los extremeños habían visto... Unos presupuestos que van a blindar a las clases medias y a las clases populares, a la familia, que van a estar al lado de la gente del campo tan abandonada durante tanto tiempo y tan expoliada con impuestos", ha dicho.



"En definitiva, unos presupuestos que ponen el punto de inicio de esta nueva etapa que gracias a Vox se va a empezar a vivir en esta región", ha incidido Garriga, quien ha destacado también la labor del consejero de Vox en la Junta, Ignacio Higuero, de quien ha dicho que "es una persona estupenda y que está demostrando una profesionalidad como ninguna, acompañado también de un equipo muy bueno que sin duda alguna va a demostrar día a día que gracias a Vox la gente del campo y que Extremadura merece mucho más de lo que había recibido hasta ahora".