María Guardiola anunciará el viernes su candidatura a la Presidencia del PP de Extremadura

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Cáceres y portavoz provincial, María Guardiola, anunciará el próximo viernes, día 10, su candidatura al próximo Congreso Regional del PP de Extremadura (del 16 de julio en Badajoz), para liderar el partido en la región, durante los próximos cuatro años.



Lo hará a través de una comparecencia ante los medios de comunicación a las 11,30 horas en la localidad cacereña de Guadalupe, según han confirmado fuentes del PP extremeño consultadas por Europa Press.



Este anuncio de Guardiola se producirá después de que este jueves, día 9, la Junta Directiva Regional del PP de Extremadura se reúna a las 19,00 horas en Mérida para abordar la convocatoria oficial del Congreso que elegirá nuevo líder para la formación en la comunidad, después de que el actual presidente, José Antonio Monago, anunciase el viernes pasado que no concurrirá a la reelección en el cargo que ostenta desde hace 14 años.



En la reunión de este jueves, se disolverá la Junta Directiva Regional --que es el máximo órgano entre congresos-- y se delegará entonces en el Comité Organizador las competencias para la organización del Congreso Regional.



A partir de entonces, el Comité Organizador abordará los plazos del proceso que llevarán hasta el Congreso Autonómico del partido (presentación de candidaturas, formalización de avales, proclamación de candidatos, etcétera) que se celebrará el 16 de julio en Badajoz.



Cabe recordar que, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, la única persona que hasta el momento se había mostrado dispuesto públicamente a optar a liderar el partido en la región, el pasado 2 de junio anunció que finalmente no concurrirá al proceso, con lo que María Guardiola, en principio, se postularía como la única candidata a presidir el PP de Extremadura (a expensas de que no surja ningún otro nombre que opte también por concurrir al Congreso Regional).