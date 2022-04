Vega: “El 1 de mayo hay que seguir reivindicando la protección de trabajadores y empresas”

La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha reclamado que “el próximo 1 de mayo, los socialistas estaremos en las calles para seguir reivindicando y defendiendo, como hacemos desde el Gobierno, la protección de trabajadores, y trabajadoras, empresas y autónomos y autónomas”.

Así pues, durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, la dirigente socialista ha explicado que la semana que comienza acaba con la conmemoración del Día del Trabajo, el próximo domingo, según informa la formación socialista en una nota de prensa.

“El domingo reivindicaremos todo lo que se ha hecho en materia de empleo en el último año, y ha sido mucho”, ha recordado la portavoz. Así, por ejemplo, ha mencionado la reforma laboral, negociada con sindicatos y patronal y que ha ofrecido en estos últimos meses más estabilidad a los trabajadores y trabajadoras, aumentando un 138% la contratación indefinida en lo que va de año.

Además, según Vega, ha recuperado la negociación colectiva evitando la pérdida de derechos y se ha otorgado más seguridad jurídica a las empresas para que puedan desarrollar su actividad en mejores condiciones.

Al mismo tiempo, la portavoz ha destacado que el Gobierno de España, en materia de empleo ha puesto en marcha un amplio paquete de medidas para defender la dignidad en el empleo y defender a los más vulnerables.

De este modo, ha recordado, por ejemplo, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, de las pensiones, la Ley de Formación Profesional, la ampliación de los permisos de paternidad a 16 semanas, la devolución del derecho a la Seguridad Social de las empleadas del hogar, la recuperación del subsidio a mayores de 52 años, los ERTEs, las prestaciones a autónomos y autónomas o la eliminación de los despidos por enfermedad.

“Se trata de crear empleo, pero no de cualquier tipo, se trata de un trabajo digno y justo, de proteger a los empleados y las empleadas, proteger sus derechos, condiciones laborales y oportunidades”, ha insistido.

OTROS ASUNTOS

Por otro lado, Vega ha señalado que este miércoles se convalida en el Congreso de los Diputados el Plan Nacional de Respuesta de Impacto Económico y Social de la Guerra dotado con 16.000 millones de euros para proteger a las personas de los efectos de la invasión de Ucrania.

De la misma forma, la portavoz del PSOE ha criticado que “no sabemos qué opina el PP de Feijóo, no sabemos qué va a hacer; ¿va a decir no a la bajada de 20 céntimos por litro en carburantes?, ¿dirá no a la bajada de la energía?, ¿dirá no a que el bono social llegue a 30.000 familias extremeñas más?”.

Por último, con motivo del 25 de abril, los socialistas extremeños han felicitado a los “vecinos y vecinas de Portugal que hace 48 años dieron una lección de cómo levantarse sin violencia ante una dictadura y contra la tiranía y el fascismo”, ha sentenciado Vega.