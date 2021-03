Extremadura mantendrá cribados masivos después de Semana Santa

Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha avanzado que los cribados masivos habilitados en los municipios de la comunidad autónomas se mantendrán más allá del periodo inicial previsto, es decir, hasta el final de Semana Santa, debido a los resultados que está ofreciendo esta medida.



En este sentido, ha instado a los extremeños a acudir a los lugares habilitados para realizarse estas pruebas, así como a vacunarse y a respetar las medidas de protección y prevención aplicadas para frenar los contagios.



Medidas especiales entre el puente de San José y Semana Santa que pasan por el cierre perimetral de la comunidad, reducción de aforos en interiores y limitar las reuniones privadas a convivientes, así como el mantenimiento del toque de queda a las 23,00 horas.



Unas restricciones a las que en Extremadura se suman los cribados masivos que, según ha avanzado en su comparecencia a petición propia ante el pleno de la Asamblea, se prorrogará "por el tiempo que sea necesario".



Y es que, según ha indicado, estos cribados han permitido "un efecto muy importante", como es bajar la positividad de las pruebas, y "sacar a flote toda la infección", que está dando como resultado un 96 por ciento de casos asintomáticos.



Esta estrategia, ha continuado, tiene por objetivo "ir por delante del virus, intentar adelantar al virus", ha reiterado, para poder tratar toda la infección existente y para prevenir los casos graves que requieran ingresos y, en consecuencia, los fallecimientos.



En este sentido, ha señalado que el porcentaje de ocupación de camas de agudos es del 1,40%, frente al 6,24% de la media nacional y el de ocupación de UCI covid es del 4,78% frente a los 18,64% de la media nacional, con lo que Extremadura se sitúa con una de las tasas "más bajas del país".



Al respecto, incluso ha señalado que "no importa tanto" que suba la incidencia acumulada siempre que la ocupación de camas hospitalarias se mantenga en bajos niveles, que indican una menor gravedad de las infecciones, y además permite dedicar el sistema sanitario a otras enfermedades.



AUMENTO DE LA VARIANTE BRITÁNICA



Por otro lado, Vergeles ha informado sobre un cambio en el abordaje de los positivos, dado el incremento de la presencia de la variante británica, que en algunas áreas de salud, ha dicho, representa el 94% de los casos.



Por ello, se ha incrementado el periodo por el que se pregunta a los positivos en la entrevista para completar la ficha epidemiológica, de modo que se pasa de tres a siete días. De esta forma se amplía el número de contactos estrechos, a los que se realizan pruebas en 48 - 72 horas, y su periodo de aislamiento se eleva de 10 a 14 días, así como se realiza una prueba antes de finalizar dicho periodo.



EXTREMADURA, EN NIVEL DE NUEVA NORMALIDAD



Con todo, Vergeles ha señalado que según la última clasificación del Ministerio de Sanidad, la región ha bajado del nivel de alerta 1, al estado de nueva normalidad. Sin embargo, "ni podemos ni debemos conformarnos".



Al respecto, ha señalado que pese a esta clasificación "no es una situación buena" comprobar los repuntes en la cifra de incidencia en la mayoría de las comunidades autónomas, también la extremeña, y sobre todo porque "no es nada bueno" lo que está ocurriendo en los países del resto de Europa.



Países con un incremento de la incidencia "mucho mayor", y en algunos casos, como Francia, con el 5% de las infecciones con la variante sudafricana.



En este sentido, ha mostrado su preocupación por la tendencia ascendente de la incidencia acumulada en Extremadura, sobre todo a los 14 días, que se sitúa en 92,91 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media nacional del 132, y a los 7 días con un discreto descenso de unas décimas, que con 44,21 se sitúa debajo de la media española, que es de 64.



Asimismo, ha destacado que la razón de tasas, es decir, la comparación entre la tasa de incidencia a los 14 días en función de la tasa a los 7 días, está por debajo del 0,5, lo que significa que "la tendencia en próximos días será de consolidación o de descenso".



Con respecto al proceso de vacunación, se ha referido a la suspensión temporal y posterior reanudación de la administración de las dosis de AstraZéneca atendiendo a las recomendaciones de la agencia europea del medicamento, y a la publicación de un nuevo ensayo clínico que demuestran que la vacuna es "eficaz y segura".



En todo caso, ha reconocido que el ritmo de vacunación no es el deseado, fundamentalmente por falta de dosis, que seguirá reclamando al Ministerio de Sanidad.



CRIBADO A LOS DOCENTES



La portavoz del Grupo Popular, Cristina Teniente, ha celebrado la implantación de los cribados masivos, si bien ha reprochado a Vergeles que se haga "un año después", pues es una medida que viene reclamando su formación desde el inicio de la pandemia, incluida en sus primeras propuestas presentadas.



Una propuesta rechazada por la mayoría socialista en la comisión parlamentaria del Covid, ahora "clausurada", en referencia a que no se convoca desde hace meses, y a lo cual el consejero ha respondido que es preferible abordar esta cuestión en el Pleno, como en cada sesión, para que lo puedan ver todos los ciudadanos.



Respecto a los cribados, Teniente ha recordado las negativas del Ejecutivo regional, con declaraciones como las del presidente, Guillermo Fernández Vara, en las que indicaba que podrían dar una "falsa sensación de seguridad".



En todo caso, Teniente ha celebrado la realización de estos cribados masivos, si bien ha reclamado que se hagan a todos los docentes, como igualmente ha venido reclamado desde la vuelta a las clases presenciales con el inicio del nuevo curso escolar.



Por otro lado, ha reclamado más ayudas a las empresas extremeñas afectadas por las restricciones, que han llevado al cierre de más de 700 en el último año, a pesar de no ser causantes de los contagios.



Asimismo, ha criticado que Fernández Vara mantenga un discurso "negacionista" respecto a la cuarta ola que Teniente considera que "ya está aquí", a tenor de los datos que se están produciendo en el conjunto de Europa, aunque en su caso se trata de la tercera. "Cuando las barbas de tu vecino veas remojar...", ha dicho.



A su vez, el diputado de Ciudadanos José María Casares, ha celebrado que no se hayan incrementado las restricciones de cara a Semana Santa en tanto que considera que no hubieran tenido un gran efecto en la lucha contra el virus y sí un mayor perjuicio a los sectores económicos más golpeados por las medidas adoptadas.



En cuanto a la evolución de la pandemia, ha señalado que se encuentra en "niveles aceptables" aunque con una tendencia alcista, si bien lo que más le preocupa es el mayor peso de las nuevas variantes del virus.



El diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha coincidido también en el diagnóstico de la situación ofrecido por Vergeles, así como ha pedido que se extremen las precauciones ante el incremento de los contagios en países del entorno y al incremento de las variantes.



Así, espera que la afluencia de ciudadanos a los cribados se incremente al tiempo que ha sugerido que en algunos casos están produciendo vacunaciones a personal al que aún no le corresponde haciéndose pasar por miembros de Protección Civil, cuestión que ha pedido que se investigue.



Por último, la diputada socialista Estrella Gordillo ha defendido el mantenimiento de las restricciones puesto que el riesgo continúa, agravado en este caso por la cada vez mayor presencia de la variante británica.



Además, ha pedido al resto de formaciones, a las que ha pedido unidad de acción en la lucha contra el enemigo común que es el virus, que hablen del proceso de vacunación con "rigor y sosiego", con el fin de transmitir a los ciudadanos "certezas, y no manifestaciones irracionales y partidistas".