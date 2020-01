Vara cree "irrelevante" que no haya un ministro extremeño en el Gobierno central

Ep.

El secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha considerado "irrelevante" que no exista ningún ministro extremeño en el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez, toda vez que lo que él quiere es que "sean extremeños los 22 (ministros)".

"Que haya uno que sea de esta tierra... yo lo que quiero es que los 22 piensen en tu tierra y trabajen por ella", ha espetado a preguntas de los medios en rueda de prensa este lunes en Mérida en la que, además, sobre si se le ha ofrecido algún puesto a él para formar parte del Gobierno central se ha limitado a indicar "otra pregunta".

Sobre la presencia o no de extremeños en el Gobierno, ha añadido al respecto que a su juicio "el colmo ya sería que no sólo el Parlamento fuera el sitio donde se está allí representando solamente a tu tierra y nadie representa a España", sino que "el Gobierno de España fuera una suma de representantes territoriales y nadie representara al país".

"Yo creo que el Gobierno de España tiene que ser un gobierno para todos los españoles y de todos los españoles, con independencia del lugar donde hayan nacido", ha incidido.

Asimismo, sobre afirmaciones del presidente regional del PP, José Antonio Monago, relativas a que consideraba que Vara o alguien de su gobierno serían ministros del Gobierno central, ha apuntado que "si no fuera porque es patético sería un chiste" por haber asegurado, ha dicho, "en la misma mañana" el 'popular' que Vara formaría parte del Ejecutivo nacional y posteriormente al no cumplirse ésto afirmar que el líder del PSOE en la región "no" pinta "nada".

"Ni contigo ni si ti tiene mis males remedios", ha ironizado Vara sobre Monago.

REUNIONES CON MINISTROS

Asimismo, Fernández Vara ha anunciado que su ejecutivo solicitará "inmediatamente" una reunión con el Ministerio de Fomento para "actualizar los compromisos" en infraestructuras con Extremadura "a fecha de este mes de enero" y "ratificar por parte del nuevo Gobierno los compromisos contraídos con la región tanto en lo que a la financiación de las obras del tren se refiere como al calendario de las infraestructuras viarias o hidráulicas".

En este punto, tras recordar que Extremadura ha sido "siempre" una comunidad que "ha hecho los esfuerzos", así como que es de las regiones "donde los ciudadanos pagan más impuestos", ha considerado que esta circunstancia da "clarísimamente voz" a la comunidad "para poder reclamar" lo que le "corresponde".

"El resto de España puede contar con Extremadura porque Extremadura es consciente del esfuerzo colectivo que tenemos que desarrollar todos y cada uno para nuestro país, pero España tiene que saber también las necesidades que Extremadura tiene y que va a exigir desde el minuto uno", ha incidido.

Así, ha considerado que hay "bastante homogeneidad" entre las "prioridades" que el Gobierno central ha establecido en su organigrama y las que Extremadura defiende; y ha incidido en que a partir de esta misma semana el Ejecutivo regional elaborará el "catálogo de reivindicaciones" que exigirá al nuevo Gobierno central, "tan pronto" como tenga la oportunidad de reunirse "en las próximas semanas y en los próximos meses" con el presidente del Ejecutivo nacional y con los diferentes ministros.

RONDA DE PEDRO SÁNCHEZ CON PRESIDENTES AUTONÓMICOS

De igual modo, Fernández Vara ha apuntado que, como viene siendo habitual, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iniciará una ronda de contactos con los diferentes presidentes autonómicos "por antigüedad de los estatutos (de autonomía)".

"Yo como siempre he dicho, prefiero más el trabajo que las fotos. En esto de las fotos creo poco. Me interesa mucho más las reuniones que vaya a tener con los ministros de trabajo efectivo", ha señalado Vara, quien en todo caso ha recalcado que "obviamente" en su encuentro con Pedro Sánchez cuando se produzca le planteará "unas prioridades para que las impulse desde la Presidencia del Gobierno".

"Las cosas que le voy a decir él las conoce porque las hemos hablado en muchas ocasiones", ha concluido sobre su encuentro con Sánchez cuando se produzca en calidad de presidente de la Junta.

BREXIT

Por otra parte, sobre la posible incidencia del Brexit en los fondos de cohesión y en la PAC para Extremadura, Vara ha señalado que de cara al marco financiero plurianual "con la salida del Reino Unido (de la UE) hay una reducción obviamente de la aportación" que "tendrá que suplirse o aportando más el conjunto de los países que se quedan o reduciendo el gasto".

Al respecto, y tras añadir que también es "verdad" que la UE "tendrá menos gasto" porque "el cheque británico hacía que una parte importante de lo que Reino Unido ponía encima de la mesa se lo llevaba el propio Reino Unido", ha dicho que espera y desea que las políticas de cohesión y la PAC "no se ven afectadas" por el Brexit.

Asimismo, sobre la situación del campo extremeño ante el Brexit, el secretario general del PSOE regional ha indicado que "este año no habrá cambios y probablemente el año que viene tampoco", porque "la PAC como mínimo se va a prorrogar la actual", toda vez que ni está "decidida" ni están elaborados los reglamentos de la misma.

"Yo creo que el mundo del campo debe tener la tranquilidad de saber que al menos esta campaña se va a desarrollar con la normalidad con la que se desarrolló el año anterior y además con la tranquilidad de saber que continúa el mismo ministro, que creo que es un buen ministro y desde luego una persona de una enorme solvencia, y que yo creo que el mundo del campo se lo reconoce", ha concluido.