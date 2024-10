CCOO ve "raquítica" la oferta de plazas para oposiciones docentes anunciada por la Junta

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura considera que el número de plazas de la convocatoria de las oposiciones docentes para 2025 anunciada este miércoles, día 30, por la Consejería de Educación es "raquítica" y está "lejos de cumplir con las necesidades educativas".

Así pues, la organización sindical ha decidido abandonar la Mesa Sectorial de Personal Docente de este miércoles, día 30, al comprobar la "nula disposición" de la Administración extremeña a negociar el número de plazas y admitir a debate las propuestas del sindicato.

A través de una nota de prensa, el sindicato recuerda que exigía que, como mínimo, se convocasen las 560 plazas de la Oferta de Empleo Público de 2023 en vez de las 279 anunciadas por la Consejería.

"Se trata de una convocatoria muy pobre que coincide con la mitad de la tasa de reposición aprobada en el 2023. Además, la Administración no cuenta con la Oferta de Empleo Público de 2024, pendiente de negociarse, y que debe publicarse antes de finales de este año", recalca el sindicato, para el que la "línea roja" a partir de la que se debería haber negociado es una convocatoria de mínimo 560 plazas, que son las plazas de reposición de 2023 "pendientes de ejecutar".

Puesto que la Administración "no" está dispuesta a negociar el aumento de plazas y se mantiene en torno a las 16 especialidades cerradas antes de llegar a la mesa, CCOO indica que no va a entrar a debatir sobre el reparto, al considerar que "no es realmente una negociación, sino que se trata de respaldar una convocatoria que ya se ha decidido unilateralmente con carácter previo a la celebración de la mesa".

Así, apunta que la Consejería de Educación pretende convocar este año "sólo la mitad" de esas 560 pendientes de 2023 y dejar para el próximo el resto, pero CCOO no confía en que se ejecuten el próximo año, puesto que ya existen precedentes en otras convocatorias y "al final las plazas se han perdido".

De este modo, el sindicato considera que es la Oferta de Empleo Público de 2024, aun sin negociar en la Mesa General, la que debería haberse traslado a 2026. Las propuestas de la Federación de Enseñanza se basan en una serie de criterios "objetivos", como son el cupo o la tasa de interinidad, entre otros.

Por otra parte, entre las peticiones que CCOO llevaba a la mesa estaban la resolución de la convocatoria de Catedráticos de 2023 y que la Administración que se aclarase sobre qué intenciones tiene para este cuerpo para la legislatura, puesto que "había un compromiso adquirido con la consejería anterior para llegar a un porcentaje del 10 por ciento sobre los funcionarios y funcionarias de carrera de la comunidad".

Finalmente, ha solicitado que se negocien las plazas a Acceso 3, una cuestión que la Administración "ha obviado" en la mesa, concluye el sindicato.