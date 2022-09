La Asamblea insta a la Junta a diseñar un plan específico de salud mental para los jóvenes

Rd./Ep.

La Asamblea de Extremadura ha aprobado por unanimidad este jueves una propuesta impulsada por Ciudadanos instando a la Junta a diseñar en los próximos seis meses un plan específico de salud mental para los jóvenes, a aumentar los recursos públicos para atender la "creciente demanda asistencial" y a elaborar una campaña autonómica de prevención del suicidio entre la población joven.

En la defensa de su propuesta de impulso, la diputada de Ciudadanos Marta Pérez ha señalado que la salud mental es "una prioridad", lamentando a su vez que, aunque menos, este tema "sigue siendo tabú, sigue llevando parejo estigmas, prejuicios y etiquetas que tenemos que superar".

Así pues, según sus palabras, "con esta propuesta lo que pretendemos desde Ciudadanos es que la salud mental sea una prioridad real y efectiva para el gobierno autonómico del que no dudo que tiene voluntad para sentar las bases de un plan específico de salud mental".

En este sentido, tal y como informa la formación naranja en una nota de prensa, Pérez ha subrayado que este trastorno se ha visto incrementado en la juventud tras estos años de pandemia "y se ha chocado de bruces con la falta de garantía de este servicio desde la sanidad pública".

"Ustedes (el Gobierno regional) puede que no tengan la clave para revertir esta realidad agravada por una pandemia pero sí pueden poner remedio y atender al presente además de sentar las bases para un futuro donde los jóvenes sepan gestionar sus emociones y lo complejo de la vida", ha reclamado.

A su vez, Pérez ha resaltado que "dadas las cifras y los terribles datos lo que se está haciendo no es suficiente" al tiempo que ha lamentado que estos datos reflejan que los suicidios "se están disparando y ya es la segunda causa de muerte entre los jóvenes".

"Más de la mitad de los jóvenes extremeños sufren o han sufrido ansiedad. Por datos como estos, no podemos tirar la toalla", ha indicado.

Por todo ello, Pérez ha indicado que "el problema es grave para que estemos a medias tintas" y ha pedido a todos los grupos parlamentarios su "apoyo" para que se lleve a cabo un plan específico para los jóvenes en los próximos meses, "más profesionales, mejor calidad de este servicio así como una campaña autonómica de prevención del suicidio entre la población joven, que permita visibilizar los problemas mentales y ayudar a los jóvenes a gestionar sus emociones", ha defendido.

Para finalizar, Pérez ha apostado porque se cree "una estrategia de salud mental sobre todo esperanzadora", ha sentenciado.

APOYO DE LOS GRUPOS

Desde Unidas por Extremadura, la diputada Lorena Rodríguez, ha apoyado la propuesta y ha recordado que los estudios apuntan a que la mitad de los jóvenes extremeños sufren ansiedad y que uno de cada tres jóvenes se automedica para controlarla, que una de cada trece personas han tenido ideas suicidas, y que es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de entre 15 y 29 años.

Además, ha reconocido que el Plan de Salud Mental de Extremadura "está dando sus frutos", pero "no es suficiente" y por ello, ha pedido más recursos públicos, con más profesionales especialistas, y que sea una cuestión tratada también en el ámbito escolar. "Pongamos todos los recursos necesarios para ayudar a gestionar las emociones y evitar perder más vidas", ha señalado.

Desde las filas del PP, la diputada Elena Nevado ha avalado la propuesta de impulso de Ciudadanos, "a pesar de que no podemos esperar nada de que quien después la tiene que ejecutar, porque, señor Vergeles, ha demostrado una vez más que tiene muy poco respeto por la salud mental y que, además, es un machista", ya que "ha dicho desde esta tribuna a una diputada del Partido Popular que prefiere la amnesia a la paranoia", ha indicado dirigiéndose al consejero de Sanidad, José María Vergeles.

Nevado ha reiterado que no confía en que este plan pueda salir adelante porque "lo que no se ha hecho en ocho años, no se va a hacer en ocho meses", y porque la Junta "tiene abandonados a los pacientes de los centros sociosanitarios de Mérida y Plasencia" y desprestigia a los profesionales que trabajan en los mismos, pero apoya la propuesta de impulso porque "hay que tender la mano" a quienes más lo necesitan.

Por parte del Grupo Socialista, el diputado Pedro Blas Vadillo ha señalado que esta iniciativa de Ciudadanos "o bien ya se están llevando a cabo con medidas puestas en marcha o lo harán en breve, aunque nunca es suficiente", mencionando el III Plan de Salud Mental de Extremadura (prorrogado) y el Plan de Salud de Extremadura 2021-2028, entre otras medidas, pero ha avalado la iniciativa con un "sí de verdad".

Vadillo ha subrayado que "es necesario hablar, pero más que nunca, actuar, generar recursos y dar una atención adecuada, sin discursos demagógicos", ha recalcado.