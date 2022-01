Extremadura: "Recuperar" a niños no vacunados ante vacunación masiva de próxima semana

Ep

La comunidad autónoma de Extremadura insta a "recuperar" a los niños no vacunados hasta el momento ante la vacunación masiva que comenzará la próxima semana para aquellos de entre 5 y 8 años de edad.



Así lo ha señalado este viernes el consejero de Sanidad extremeño, José María Vergeles, en sus redes sociales y ha recogido Europa Press, que ha insistido en que "no es mal momento para recuperar a todos los niños y niñas no vacunados".



A este respecto, Vergeles ha pedido "máxima confianza en la vacunación pediátrica" y ha insistido en que "la reducción de la enfermedad grave es debido a la vacunación".



Sin embargo, el titular extremeño de Sanidad ha puntualizado que "lo de ómicron y su menor gravedad está por ver", por lo que ha recalcado que hay que seguir "confiando en la vacuna" y en la importancia de estar vacunados.

Según Vergeles, estos días se está viendo una "reducción importante de la enfermedad grave con respecto a otras olas" pero, ha invitado a "seguir con las medidas de protección", porque es lo mejor que se puede hacer para luchar contra el virus.