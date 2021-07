Dos proyectos centros educativos extremeños, ganadores Premios Nacionales eTwinning 2021

Concretamente, se trata de dos proyectos educativos extremeños, el denominado ‘The Power or Democracy at Schools’, realizado por los docentes Juan Antonio Rincón, del CEIP Ciudad de Mérida, y José Manuel Vázquez, del CEIP Santa María Coronada, de Villafranca de los Barros; y del denominado ‘eTwinners Town citizens in action for sustainability’, desarrollado por los docentes María Trinidad Pérez, Nazaret Barrientes y Mónica Rodríguez, que imparten clases en el CEIP Guadiana, de Badajoz.

Tras haber recibido el Sello de Calidad Nacional por parte del Servicio Nacional de Apoyo (SNA), del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), integrados en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, por la realización de un proyecto internacional, estos dos proyectos han destacado por la implicación de sus participantes y por su carácter colaborativo.

En total, en esta convocatoria se han concedido 12 premios nacionales, divididos en seis categorías (Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Proyectos multidisciplinares de centro). Los proyectos extremeños ganadores están incluidos en la Categoría de Primaria y en la de Proyectos Multidisciplinares de Centro.

Así, el proyecto “The power of Democracy at Schools” pertenece a la categoría de Primaria. Y el proyecto “eTwinnersTown citizens in action for sustainability”, perteneciente a la categoría de Proyectos Multidisciplinares de Centro.

FOMENTO DE LA ESCUELA DEMOCRÁTICA

El primero de ellos pretende promover la participación activa del alumnado en la vida social y cultural de la escuela. Su fin último ha sido el fomento de una escuela democrática y la concienciación de la idea de democracia y de respeto a los Derechos Humanos en toda la comunidad educativa a través de enfoques y técnicas artísticas.

El proyecto ha destacado por la variedad de actividades colaborativas llevadas a cabo por alumnos de grupos internacionales mixtos y la variedad de productos finales generados, Entre los que destacan las presentaciones, los juegos interactivos, los pósters o las clases online.

El segundo proyecto tiene como objetivo principal concienciar a los y las estudiantes sobre la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, concretamente los objetivos, 6, 13 y 14. Les ha animado a ser ciudadanos informados y a actuar de forma comprometida planteando problemas y situaciones reales sobre las que han tenido que actuar.

Bajo el paraguas que ofrece la metodología ABP, el proyecto incardina diferentes áreas de manera equilibrada y muestra un excelente trabajo colaborativo y organizativo por parte de los docentes del centro educativo. Al igual que el anterior, ha promovido el aprendizaje competencial y ha generado productos interesantes, tanto tangibles como intangibles.

La Consejería de Educación y Empleo agradece al profesorado, al alumnado, a los centros y a toda la comunidad escolar la implicación, el compromiso y el trabajo demostrado con el programa eTwinning.

Durante el curso 2020-2021, ha habido 169 proyectos eTwinning activos desarrollados en la red de centros educativos de Extremadura. Cada proyecto lo puede desarrollar uno o varios docentes, de varias comunidades autónomas o de varios países europeos.