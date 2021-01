Santiago Salamanca Miño toma posesión como nuevo defensor universitario de la UEx

La toma de posesión del nuevo defensor universitario de la UEx ha tenido lugar este viernes en el Rectorado de Badajoz, donde Santiago Salamanca ha señalado que su trabajo se inspirará en la vocación de servicio, la voluntad de contribuir a mejorar la UEx y el respeto a los principios de independencia, confidencialidad y autonomía, así como la lealtad institucional.

"No concibo una tarea como la de velar por los derechos y libertades del colectivo universitario sino es porque lo que realmente deseas es servir", ha destacado Salamanca, quien ha reafirmado que esta vocación de servicio "no es posible si no va unida a la empatía, cercanía y al intento de hacer algo más fácil la vida de las personas".

Durante su intervención, Salamanca ha señalado el papel que, a su juicio, debe desempeñar la figura del Defensor Universitario, como una persona que intenta hacer progresar a la Universidad buscando soluciones honestas a los problemas que se le presentan, ya que "sin ello, su labor puede volverse anecdótica", ha apuntado.

Cabe destacar que Santiago Salamanca ya venía ocupando, durante los últimos cinco años, el puesto de Defensor Adjunto, un cargo que ahora ocupará la profesora María Luisa Durán.

Santiago Salamanca Miño es profesor titular del área de Ingeniería de Sistemas y Automática en la Escuela de Ingenierías Industriales de la UEx, también es licenciado en Ciencias Físicas, en la especialidad Cálculo Automático, por la Universidad Complutense de Madrid y doctor por el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la UNED.

Pertenece al Laboratorio 3D Computer Vision and Modeling ( 3D-CoViM ) del grupo de investigación Robótica, Automática y Sistemas de Producción (GRASP).

También ha sido subdirector de la Oficina de Convergencia Europea, subdirector de Ordenación Académica de la Escuela de Ingenierías Industriales y Defensor Adjunto de la Universidad de Extremadura, desde julio de 2015 hasta la actualidad.