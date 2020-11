CCOO ve "completo caos" primera convocatoria listas transitorias Educación en Extremadura

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha calificado este jueves como un "completo caos" la primera convocatoria de llamamiento telemático para sustituir bajas de personal docente con la participación de los integrantes de las nuevas listas transitorias que se ha celebrado este pasado martes y el miércoles, días 10 y 11 de noviembre.



Así pues, a través de una nota de prensa, el sindicato ha mostrado su "malestar" por las formas de la Consejería de Educación y Empleo en esta convocatoria, que han sido "de nuevo fruto de las prisas y la improvisación".



De este modo, la organización sindical ha señalado que en su "descargo" la Administración educativa argumenta para justificar el "cúmulo de despropósitos" de esta convocatoria que "aún hay plazas por cubrir" desde el 10 de septiembre, día de comienzo del presente curso académico, y que, por lo tanto, debía "primar la urgencia" de cubrir esas plazas sobre otras cuestiones.



En este sentido, CCOO ha expuesto que lleva pidiendo que se creen nuevas listas extraordinarias desde el mes de abril de 2019, dado que en ese momento "ya era evidente que había listas agotadas y otras que iban a estarlo en un corto espacio de tiempo".



Desde entonces han pedido "en repetidas ocasiones" en las mesas de negociación que se procediera a la convocatoria de nuevas listas y, "con la misma insistencia", la Administración nos ha respondido que "no era el momento".



La decisión de convocar listas en septiembre de 2020 es, por lo tanto, el resultado de "ignorar" las "continuas peticiones" del sindicato, pero además de "a destiempo", se ha hecho "de la peor manera posible para salvar una situación que se podría y se debería haber previsto con antelación".



La "culminación de este despropósito" ha sido la creación de unas listas temporales llamadas transitorias que van a funcionar hasta el momento en que entren en vigor las nuevas listas extraordinarias pendientes de baremar.

Y es que a estas nuevas listas se le están aplicando desde este pasado miércoles, día del primer llamamiento en el que han sido convocados parte de sus integrantes, "reglas diferentes" a las que se aplican para las listas ordinarias y extraordinarias.



Todo ello "sin haber informado" esos cambios a las organizaciones sindicales con representación en la mesa sectorial "como es preceptivo y sin comunicar con suficiente antelación esos cambios a los propios afectados".



A todo lo anterior se añade que, como "ya es costumbre", los servidores informáticos de la Consejería desde los que se gestionan los llamamientos telemáticos han sufrido "varias caídas" durante el periodo de peticiones y, "de nuevo con prisas y a destiempo", la consejería ha ampliado una "escasa hora" la convocatoria para compensar a los afectados por "todos esos errores".



Además, de estas listas transitorias "no se han publicado", afirma el sindicato, los admitidos y excluidos, por lo que sus integrantes "ignoran si están o no en ellas". Unos han recibido las credenciales de Rayuela para acceder al sistema de peticiones y otros no, añaden.



Tampoco han sido baremados y pueden haber sido adjudicados sin cumplir los requisitos de acceso, por faltarles por ejemplo la titulación exigida o el máster de educación y se va a comprobar a posteriori si cumplen esos requisitos y efectivamente pueden tomar posesión de la plaza.



Por último, la resolución de la adjudicación de los destinos se publicó a las 19:30 horas de este pasado miércoles. Es decir, los adjudicados pudieron consultar dónde se les había asignado destino a partir de esa hora y la resolución establecía la obligación de tomar posesión de la plaza la mañana de este jueves en el centro de trabajo.



Por todo ello, a CCOO le parece "inadmisible" que la Consejería "menosprecie" de esta forma a los trabajadores "impidiéndoles su derecho a conciliar y obligándoles a viajar, en muchos casos desde lejos de Extremadura, de noche, para poder incorporarse a sus nuevos puestos de trabajo sin opción a hacer equipaje ni buscar alojamiento".



Por tanto, este jueves han solicitado a la Dirección General de Personal Docente que "flexibilice" las condiciones de incorporación y permita que el personal adjudicado se incorpore en el plazo de 48 horas a partir de la publicación de la resolución.