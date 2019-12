I Concurso Dibujo sobre Consumo Responsable premia trabajos de seis escolares extremeños

El I Concurso de Dibujo sobre Consumo Responsable, que organiza el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor del Instituto de Consumo de Extremadura (Incoex) ha premiado a seis escolares extremeños, que ha seleccionado entre los 200 dibujos presentados bajo el lema: 'Y para ti.. ¿qué es consumo responsable?'.



Concretamente, el ahorro de agua, las compras, el reciclaje y las nuevas tecnologías han sido los temas elegidos por los consumidores más pequeños para reflejar en los trabajos presentados, realizados por escolares de entre 4 y 14 años de los municipios que forman parte de las mancomunidades adheridas al Consorcio.



Así pues, los seis dibujos ganadores son 'Energía solar', de Alberto Reguillo Adame, 4 años, del Valle de Santa Ana; 'El mundo en una bolsa', de Dylan Macías Martínez, 7 años, de Torreorgaz; 'No malgastes el agua', de Carla Cano Villalba, 8 años, de Montemolín; 'Las 4R', de Lucía Menacho Venegas, de 10 años, del Valle de Santa Ana; 'No compres por comprar', de Elsa Martín Márquez, de 11 años, de Mirandilla, y 'Sé libre', de Jorge Sánchez Méndez, de 12 años, de Olivenza.



El objetivo del concurso es "involucrar a los niños y jóvenes en el papel que juega el consumo en su desarrollo y la aplicación personal y relacional que impulsa contextos que favorezcan estilos de vida sostenibles", según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



Los 200 dibujos que se han presentado a esta primera edición proceden de once de las diecisiete mancomunidades que conforman el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, además de Mérida, mientras que la próxima edición estará abierta a 27 mancomunidades, ya que se sumarán las diez nuevas que se han adherido en 2019.



Finalmente, los dibujos formarán parte del calendario anual que edita el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor para el próximo año 2020 y que tendrá como mensaje 'Una mirada de los pequeños consumidores'.