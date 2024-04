Quintana "apoyo absoluto" a Sánchez y pide a Guardiola que deje las "frivolidades"

Ep

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha pedido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que deje las "frivolidades" en asuntos que afectan a la familia.



"Yo creo que para hablar de esto hay que tener conocimiento de causa, y yo personalmente tengo conocimiento de causa. Entonces, no se pueden hacer frivolidades con un asunto que afecta a la familia... Por lo tanto, no enredemos y no hagamos frivolidades", pidiendo a María Guardiola que "no ande con frivolidades en este tema".



En este sentido, durante una visita realizada este jueves a la central hidroeléctrica de Alcántara (Cáceres), el delegado del Gobierno ha reconocido que él sufre y ha sufrido en sus "carnes" el "escarnio" suyo y de su propia familia y que, por tanto, sí entiende lo que pueda estar pasando Sánchez.



"Yo sufro en mis carnes y he sufrido en mis carnes el escarnio no sólo mío sino de mi propia familia y yo sí lo entiendo... Y probablemente sólo lo podemos entender aquellos que lo sufrimos a diario", ha apuntado.



Por otra parte, preguntado por los medios sobre si se puede repetir en España lo ocurrido recientemente en Portugal con una situación parecida, Quintana ha afirmado que "Portugal ha pagado la factura y la pagará en el futuro" después de que con un gobierno "estable de Antonio Costa, unas acusaciones infundadas, han provocado lo que han provocado".



"Yo desde aquí personalmente mi apoyo absoluto al presidente del Gobierno con el cual todo el mundo sabe la relación personal que tengo con él... Apoyo absoluto y confianza absoluta hacia él", ha expresado en este punto el delegado del Gobierno, quien ha reiterado que cuando se alude a asuntos de familia la situación entonces ya "no es un juego".



"Lo que pasa es que cuando hablamos de la familia esto no es un juego. Cuando hoy ya se reconoce que puede haber denuncia falsa esto ya no es un juego... Y jugar con la familia en una cosa muy fea", ha concluido.