Pepe Álvarez cree que "hace falta una mayoría de progreso" en las elecciones europeas

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha considerado que "hace falta una mayoría de progreso" en las próximas elecciones al Parlamento Europeo para que no se regrese a las políticas de austeridad y a los "hombres de negro".

De este modo lo ha señalado en alusión a las elecciones al Parlamento Europeo, que a su juicio son "muy trascendentes" y "seguramente" son las que "tienen más importancia que han tenido nunca", a tenor de la situación "convulsa" del mundo desde el punto de vista bélico en Ucrania, en Gaza, y de la situación de "persecución de derechos" que padecen las mujeres en el planeta.

"La Unión Europea tiene que ser un foco de libertad, de derechos para los ciudadanos y ciudadanas y para eso necesitamos no volver a las políticas de austeridad. Necesitamos que no vuelvan los hombres de negro, necesitamos que no vuelvan a condicionar las políticas públicas de los países con el control de la deuda de una manera que nos ahoga como ha ocurrido durante los años 2011 y 2012 después de la crisis económica", ha espetado este miércoles en rueda de prensa en Mérida, al tiempo que ha añadido que "para que eso sea así hace falta una mayoría de progreso".

En este sentido, ha remarcado que es necesario que las fuerzas políticas expliquen a los ciudadanos durante la campaña de las elecciones europeas si defienden que "haya una Comisión que esté marcada por la derecha y la ultraderecha", si se va a mantener "un cordón sanitario a la ultraderecha para que no pise las instituciones", o si se va a apostar por una política en la que haya "medios y recursos para el conjunto de la Unión para abordar las políticas sobre todo que tengan que ver con la industria, con el cambio climático" o se va a abogar por una política "negacionista" que lleve a que "cada día vivir en el planeta sea más insoportable".

CORRIENTES EN LA UE

Ha señalado así que en la Unión Europea existen por lo menos dos corrientes. Una de los que defienden que el sector público tenga "poco peso" y que la UE debe tener un "papel reducido"; y otra de los que creen que la UE "debe ser un motor de garantía de derechos, de libertades y de desarrollo de la UE como una confederación de estados que pueda en un tamaño importante tener un peso en el mundo que es en el que en estos momentos se requiere para tener capacidad de investigar y desarrollar".

"Hay una UE de los hombres de negro, de la reducción del déficit, de los años 2010 en plena crisis económica... y hay otra UE de la pandemia", ha dicho Álvarez, quien ha considerado que "a los españoles, seamos como seamos y pensemos como pensemos, nos interesa la segunda" porque "España es un país que tiene mucho que ganar en la segunda".

"Es un país que está en un proceso en el que todavía le quedan seguramente algunas décadas para ser de los países más avanzados de la UE", ha añadido.