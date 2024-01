Quintana apunta que le hubiera gustado un solo candidato para suceder a Vara en el PSOE

Ep.

El delegado del Gobierno en Extremadura y miembro del PSOE en la región, José Luis Quintana, que le hubiera gustado que hubiese existido "un solo candidato" para suceder a Fernández Vara al frente del PSOE de Extremadura, pero que "no obstante este partido es muy fuerte" e "inmediatamente después" será "único" e irán "a sumar todos".

"Ya lo he dicho anteriormente, me hubiera gustado que hubiera un solo candidato, pero no obstante este partido es muy fuerte. Este partido tiene unas raíces muy asentadas y, por lo tanto, también es una riqueza que haya más de un candidato", ha señalado Quintana, quien se ha mostrado "seguro" de que "inmediatamente después el partido será único" y que irán "a sumar todos" y "a hacer valer" sus posiciones políticas.

Así lo ha destacado en preguntas de los medios en Badajoz el hecho de que Miguel Ángel Gallardo y Lara Garlito hayan confirmado su intención de presentarse al Congreso Regional del PSOE, todavía sin convoca.

Respecto a si cree que desde Ferraz podría intervenir en favor de alguno de los candidatos, Quintana ha remarcado que no cree, ya que se trata de tema del partido a nivel regional tras lo que se ha mostrado "seguro" que el actual secretario general, Guillermo Fernández Vara, "no va a intervenir", tras lo que ha señalado que no tiene ninguna preferencia.